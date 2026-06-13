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POKAZAO MU IZLAZ

VIDEO Ibrahimović izbacio poznatog influencera iz studija nakon prognoze tko će osvojiti SP

X screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.06.2026.
u 15:21

Speed je ušao u studio i poručio da će Portugal osvojiti svjetsko prvenstvo, a da će Ronaldo biti glavna zvijezda turnira. Njegova prognoza nije dugo trajala jer je u kadar odmah ušao Zlatan Ibrahimović koji se očito nije slagao s njegovim mišljenjem

Poznati YouTuber  ShowSpeed, jedan od najpopularnijih nogometnih influencera na svijetu, a pojavio se u studiju Fox Sportsa na stadionu i odmah je počeo nametati svoju omiljenu priču o Cristianu Ronaldu.

Speed je ušao u studio i poručio da će Portugal osvojiti svjetsko prvenstvo, a da će Ronaldo biti glavna zvijezda turnira. Njegova prognoza nije dugo trajala jer je u kadar odmah ušao Zlatan Ibrahimović koji se očito nije slagao s njegovim mišljenjem.

Šveđanin mu je oteo mkrofon i potjerao ga iz studija. Sve je izgledalo kao tipičan televizijski viralni trenutak: Speed je pokušao preuzeti show, a Zlatan mu je u svom stilu vrlo brzo pokazao gdje mu može napustiti set. Nije jasno je li sve unaprijed dogovoreno, ali ovaj video svakako je postao hit.

Južna Koreja nakon preokreta svladala Češku i krenula s tri boda
Ključne riječi
nogomet SP 2026. Zlatan Ibrahimović

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