VIDEO Ibrahimović izbacio poznatog influencera iz studija nakon prognoze tko će osvojiti SP

Poznati YouTuber ShowSpeed, jedan od najpopularnijih nogometnih influencera na svijetu, a pojavio se u studiju Fox Sportsa na stadionu i odmah je počeo nametati svoju omiljenu priču o Cristianu Ronaldu.

Speed je ušao u studio i poručio da će Portugal osvojiti svjetsko prvenstvo, a da će Ronaldo biti glavna zvijezda turnira. Njegova prognoza nije dugo trajala jer je u kadar odmah ušao Zlatan Ibrahimović koji se očito nije slagao s njegovim mišljenjem.

Šveđanin mu je oteo mkrofon i potjerao ga iz studija. Sve je izgledalo kao tipičan televizijski viralni trenutak: Speed je pokušao preuzeti show, a Zlatan mu je u svom stilu vrlo brzo pokazao gdje mu može napustiti set. Nije jasno je li sve unaprijed dogovoreno, ali ovaj video svakako je postao hit.

قبل دقايق اليوتيوبر الشهير سبيد دخل على استيديو قناة فوكس سبورت في الملعب واخبرهم ان البرتغال بتحقق كاس العالم ورونالدو بيفوز، فقام زلاتان إبراهيموفيتش بسحب المايك منه وطرده من الاستيديو… pic.twitter.com/3mXN8vXVbi — MOATH | معاذ (@M0ATH) June 13, 2026