VIDEO Čudesni Zubac odigrao utakmicu sezone u NBA ligi. Pogledajte kako je Hrvat izdominirao

Hrvatski reprezentativac i sjajni centar Ivica Zubac odigrao je vrhunsku utakmicu u pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Miami Heata (109:98). Hrvat je ubacio čak 21 poen uz čak 20 skokova, a u 32 minute i šest sekundi na parketu upisao je i jednu asistenciju te dvije blokade, što pokazuje da igra u životnoj formi.

Bila je to najbolja Zupčeva utakmica sezone u kojoj je izjednačio ovosezonski rekord od 20 skokova. Najefikasniji u redovima Clippersa bio je Norman Powell s 29 poena, dok je James Harden dodao 26 poena. Za poraženi Miami Heat Tyler Herro postigao je 32 poena.

Nakon uvodnog vodstva Clippersi su se našli u zaostatku za gostima sve do sredine treće četvrtine. Tada su preuzeli vodstvo nadoknadivši čak 13 poena minusa te stigli i do plus 19, a onda su mirno priveli utakmicu kraju i ostvarili novu pobjedu.