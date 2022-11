VIDEO Casemiro na konferenciji Brazila iznenadio sve kad je spomenuo Luku Modrića

Brazilska nogometna zvijezda Casemiro pojavio se pred novinarima na redovitoj konferenciji prije treninga nacionalne vrste. Novinari su ga tom prilikom pitali koga s kim bi se (od Brazilaca jasno) najugodnije osjećao u veznom redu, a on se našalio i rekao s Lukom Modrićem i Tonijem Kroosom.

Dugogodišnji veznjak Real Madrida ovoga je ljeta prešao kod Erika ten Haga u Manchester United, a ovakav odgovor ne iznenađuje jer je Casemiro s Modrićem i Kroosom igrao devet godina i osvojio sve što se osvojiti moglo.

Casemiro je napustio Real nakon 336 utakmica, 31 gola i 29 asistencija. Španjolski klub ga je prije devet godina doveo za šest milijuna eura iz brazilskog Sao Paula.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 5, 2022 Real Madrid's Luka Modric celebrates scoring their second goal with Casemiro and teammates REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Dodajmo i kako Brazilci u ponedjeljak od 17 sati igraju protiv Švicarske nakon što su u prvom kolu svladali Srbiju rezultatom 2:0

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista