VIDEO Boysi napravili veliki korteo u Londonu. Pogledajte fantastične prizore

Dinamo u petak navečer igra utakmicu 7. kola Lige prvaka. Protivnik im je Arsenal, a plavi će se s jednim od najvećih klubova Europe suočiti na njihovog Emirates stadionu. Omjer snaga je sasvim očigledno na strani engleske momčadi, no navijači su hrvatskome klubu odlučili pokazati veliku potporu.

Tako su prije utakmice u Londonu organizirali korteo. "Rijeka" Bad Blue Boysa hodala je ulicama engleske prijestolnice i navijala za hrvatski klub kojeg čeka velika borba. Njihova potpora zasigurno neće odmoći obzirom da se Dinamo suočava s trenutačno drugoplasiranom momčadi engleskog nogometnog prvenstva koja je u izvrsnoj formi.

22.01.2025, BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷) before corteo in London🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 before match against Arsenal, click here for more: https://t.co/2i1bLL2jYT pic.twitter.com/q7aThxwLIb