VIDEO Amerikanka napravila skandal u Rimu! Bacala stvari pa počela psovati publiku

Američka tenisačica Sofia Kenin izazvala je pravi skandal tijekom meča protiv Lucije Bronzetti na WTA turniru u Rimu. Domaću predstavnicu svladala je sigurnim rezultatom 6:3, 6:2, no meč nije protekao glatko. U jednom je trenutku u Rimu počela padati kiša. Međutim, meč nije prekinut što je naišlo na žestoke prosvjede Amerikanke.

Kenin je počela bacati stvari po klupi pa se uputila prema terenu. Ponašanje 25-godišnje tenisačice nije se svidjelo publici s kojom se tijekom meča nastavila prepucavati. Svađa između tenisačice i publike se nastavila dok Kenin nije napravila pogrešku u igri, nakon čeka je glasno opsovala publiku.

Uspjela se smiriti i uspješno privesti meč kraju. U idućem je kolu čeka puno zahtjevnija protivnica, Ons Jabeur, Tunižanka koja trenutačno drži deveto mjesto WTA ljestvice i trenutačno je najbolje rangirana tenisačica s Afričkog kontinenta. S druge strane, Kenin je daleko od svoje najbolje forme.

Amerikanka se trenutačno vrti između 40. i 50. mjesta na WTA ljestvici. Najbolje je igre zabilježila prije četiri godine kada je osvojila Australian Open i igrala finale Roland Garrosa. Tada se probila sve do četvrtog mjesta WTA ljestvice.

Sonya Kenin cussing out the officials in Rome for making her play after she claimed the court was too wet to be safe.



They stopped play a couple points later due to the rain. pic.twitter.com/paxCd6iMEk