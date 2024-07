VIDEO Američka superzvijezda briznula u plač usred meča! Ništa nije mogla protiv Donne Vekić

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić još je jednom dokazala svoju izvanrednu formu svladavši drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff u trećem kolu teniskog turnira Olimpijskih igara u Parizu rezultatom 7:6, 6:2. Nakon tie breaka Vekić je povela s 1:0. Amerikanka je već u četvrtom setu imala break i vodila 2:5.

Vekić je nakon toga obranila set-loptu na 3:5 i 20-godišnjoj protivnici oduzela servis za 4:5. Nastavila je igrati prvoklasan tenis i u tie breaku odnijela pobjedu s rezultatom 9:7. Drugi je set bio puno bolji za Donnu Vekić, a Gauff se raspala, vidjelo se to i u spornoj situaciji pri rezultatu 3:2.

Huge argument in the Donna Vekic - Coco Gauff match. Umpire called the ball out before Gauff returned the ball and missed it in break point for Vekic. Ball was in. Coco Gauff crying and saying this always happens to me 😭 pic.twitter.com/Fv8zreC1hY