Apsolutna senzacija: Donna Vekić srušila drugu tenisačicu svijeta i izborila četvrtfinale OI!

Sjajnom igrom i velikim preokretom u prvom setu najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u četvrtfinale olimpijskog turnira svladavši drugu nositeljicu, Amerikanku Coco Gauff sa 7-6 (7), 6-2 nakon dvosatne borbe na stadionu Philippe Chatrier u Roland Garrosu. Druga tenisačica svijeta i finalistica Roland Garrosa iz 2022. u prvom je setu povela s 5-2 i u osmom gemu imala set-loptu. No od tog trenutka Donna Vekić osvojila je 11 od sljedećih 12 poena te izjednačila na 5-5.

Još jednom je hrvatska tenisačica bila suočena s gubitkom prvog seta u tie-breaku, u kojem je Gauff povela sa 6-4, ali je Vekić na to odgovorila s tri uzastopna poena. Na svoju prvu set-loptu Donna je napravila dvostruku pogrešku, ali to je nije izbacilo iz ritma. S nova dva poena završila je prvu dionicu meča koja je trajala čak 70 minuta.

Coco Gauff je pokušala doći do preokreta i prva je napravila break u drugom setu te povela s 2-1. Kasnije će se pokazati da je to bio posljednji gem za aktualnu pobjednicu US Opena.

Vekić je odmah vratila break pa nanizala još dva gema za vodstvo 4-2. Presudnim se pokazao sedmi gem u kojem je 28-godišnja Osječanka spasila tri povezane break lopte (0-40) i povela s 5-2. Neobranjivim napadima Vekić je došla do tri meč-lopte i na drugoj došla do jedne od najvećih pobjeda u karijeri.

Za plasman u polufinale hrvatska tenisačica igrat će protiv bolje iz dvoboja Ukrajinke Marte Kostjuk i Grkinje Marije Sakkari.