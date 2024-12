VIDEO Hrvačica napravila nešto nevjerojatno usred meča i izazvala brojne reakcije diljem svijeta

Mlada američka prvakinja Makynlee Cova privukla je pažnju fotografijom na kojoj pozira u trenutku kada je protivnicu nogama obuhvatila oko vrata i gušila.

Državna je prvakinja svojim potezom podijelila javnost i fanove. I dok jedni hvale njezine vještine, drugi smatraju kako je tim potezom omalovažila protivnicu, piše Croring.

Makynlee je izdominirala suparnicu i kada je shvatila da ima potpunu kontrolu nad borbom okrenula se prema kameri, naslonila glavu na ruku i nasmiješila se.

Objava snimke i fotografiju prikupila je više od 440.000 lajkova na Instagramu, dok video njezinog poteza imao više od 13 milijuna pregleda na Tik Toku.

Jedni hvale njezin potez, a drugi smatraju kako joj nedostaje ‘fair-play’.

State champion wrestler Makynlee Cova poses for a photo in the middle of a match after putting her opponent in a leg cradle.pic.twitter.com/nKKMftQCFs