Verstappen je sezonu učinio dosadnom, a ovo su svi nevjerojatni rekordi koje može srušiti

Nakon ljetne stanke vraća se oktanski cirkus domaćom utrkom aktualnog svjetskog prvaka Maxa Verstappena u nizemskom Zandvoortu i gdje ne možemo očekivati ništa drugo osim velike dominacije i još jedne pobjede na kontu Nizozemca. Netko će reći da neće pratiti takvu dosadnu sezonu gdje se zna unaprijed pobjednik u svakoj utrci, ali ako se ostvare takva očekivanja onda znači da smo gledali sezonu za povijest u kojoj bi bili srušeni mnogi nevjerojatni rekordi. Jedan od najnevjerojatnijih ne bi se ticao samo Maxa nego i njegove momčadi Red Bulla jer bi postali prvi tim u povijesti koji bi pobijedio u svim utrkama u sezoni.

Od svih rekorda koje Max može srušiti ove sezone ovaj bi bio najnevjerojatniji i uvijek dosad se tvrdilo da je apsolutno nemoguće pobijediti u apsolutno svim utrkama, osobito posljednjih godina kada se voze 22 utrke, ali nakon dominacije prikazane do ove ljetne stanke više ništa nije nemoguće. Ove godine su se trebale voziti rekordne 23 utrke, ali nakon otkazivanja utrke u Imoli zbog katastrofalnih poplava u tom dijelu Italije Red Bull opet ima 22 utrke za pobijediti. Do ljetne stanke odvozilo se više od polovice utrka, točnije 12 od 22, od kojih je deset uzeo Verstappen dok je dvije ostavio svom momčadskom kolegi Meksikancu Sergiu Perezu. Za ilustraciju, najbliže tom nevjerojatnom pothvatu došao je McLaren 1988. kada su Alan Prost i Ayrton Senna pobijedili u 15 od 16 utrka, dok je do jedne pobjede došao Austrijanac Gerhard Berger u Ferrariju na domaćoj utrci talijanske momčadi u Monzi i to ironijom sudbine ubrzo nakon što je Prost rekao da će vrlo vjerojatno McLaren imati savršenih šesnaest od šesnaest pobjeda. Senna je tu utrku izgubio dva kruga prije kraja tako što ga je izbacio vozač koji je zaostajao za cijeli krug, a to je nešto što je Max doživio u Brazilu 2018. kada ga je izbacio Esteban Ocon u 44. krugu. No kao što smo već napisali to je bilo doba kada se vozilo 16 utrka, a u ovo moderno doba najbliže ovom senzacionalnom uspjehu došao je Mercedes 2016. kada su pobjedu odnijeli u 19 od 21 utrke, a svjetski prvak je postao Nico Rosberg. Što se tiče samog Red Bulla oni su najviše pobjeda imali prošle sezone kada su Verstappen i Perez zajedno ostvarili 17 pobjeda od moguće 22 kada su na početku godine nastupila nova pravila i otkad je Red Bull svjetlosnim godinama ispred konkurencije. Svi se sjećaju dominacije Ferrarije u doba Michaela Schumachera, a taj legendarni tim je uspio doći do najviše 15 pobjeda od mogućih 17 pobjeda 2002. i mogućih 18 2004.

Osim ovog rekorda koji bi se računao njegovoj momčadi Max Verstappen može ove sezone srušiti još sedam velikih rekorda. Najteži za ostvariti je onaj o rekordnom broju pobjeda u nizu gdje samo jedna mala pogreška na stazi ili u boksu brojčanik vraća na nulu. Svega nekoliko velikana u povijesti je uspjelo ostvariti više od pet pobjeda u nizu, Alberto Ascari, Michael Schumacher dva puta, Sebastian Vettel i sada Max Verstappen. Pred domaćom publikom ovog vikenda Max bi mogao izjednačiti rekord Sebastiana Vettela od 9 pobjeda u nizu iz 2013., a zatim bi u Monzi mogao preuzeti sam oznaku rekordera.

Red Bull Racing Dutch rider Max Verstappen (R) celebrates on the podium after winning the F1 Grand Prix of Belgium auto race, in Spa-Francorchamps, Sunday 30 July 2023. The Spa-Francorchamps Formula One Grand Prix takes place this weekend, from July 28th to July 30th. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS Photo: JONAS ROOSENS/BELGA Foto: JONAS ROOSENS/BELGA

Idući rekord koji bi mogao srušiti ponovno ove sezone je onaj ukupnog broja pobjeda u sezoni. Prošle sezone je ostvario rekordnih 15 pobjeda, dok su prije njega bili rekorderi Schumacher i Vettel s po 13 pobjeda 2004. i 2013. godine. Max je već sada na 10 pobjeda, a do kraja ima isto toliko utrka pa tko zna na kojoj brojci bi se leteći Nizozemac mogao zaustaviti ovoga puta.

Sasvim je sigurno da će Max drugu godinu zaredom srušiti rekord o osvojenom broju bodova u sezoni jer već sada je na 314 bodova, a prošle godine je osvojio 454 bodova. Do kraja sezone odvozit će se još tri sprint utrke koje same po sebi povećavaju fond mogućih bodova posljednje dvije godine i Verstappen bi mogao stići do čak nevjerojatnih 570 bodova!

Koliko je Max nezaustavljiv posljednjih godina pokazuje da bi mogao ove godine srušiti i rekord po broju različitih mjesta na gridu s kojih je ostvario pobjedu u karijeri. Što se tiče prvih deset pozicija Max još samo nije pobijedio s pozicija pet i osam,a trenutno dijeli rekord s velikim Alonsom. Sa Španjolcem se Max izjednačio na posljednjoj utrci prije ljetne stanke u Belgiji kada je pobijedio sa šeste startne pozicije.

Red Bull Racing Dutch rider Max Verstappen pictured in action during the F1 Grand Prix of Belgium auto race, in Spa-Francorchamps, Sunday 30 July 2023. The Spa-Francorchamps Formula One Grand Prix takes place this weekend, from July 28th to July 30th. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE Photo: BENOIT DOPPAGNE/BELGA Foto: BENOIT DOPPAGNE/BELGA

Posljednja dva rekorda koje Max može srušiti su broj krugova koje je proveo kao vodeći u utrci i onaj o uzastopnim postoljima. Kako je dosad vodio 567 krugova već na Velikoj nagradi Singapura bi mogao srušiti Vettelov rekord od 739 krugova na čelu kolone. Ono što je nevjerojatno je da je aktualni svjetski prvak na putu da dođe do čak 1000 krugova tijekom kojih je vodio na utrci. Rekord o broju uzastopnih osvojenih podija više od dva desetljeća drži veliki Michael Schumacher s čak 19 podiju u nizu, a Max je od posljednje utrke prošle sezone u Abu Dabiju sada na brojci od 13 podija.