Svi hvale jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj: 'Ovo je klasik, treba ga čuvati zauvijek'

Pripreme za WRC Croatia Rally traju dugo, odmora za organizatore nema jer kad završi jedna sezona, već kreće u realizaciju nova. Sve to gledamo već četvrtu godinu zaredom u Hrvatskoj, a u nedjelju smo okrunili Sebastiena Ogiera kao pobjednika naše stanice u Svjetskom prvenstvu u reliju. Sada kada je i posljednji auto prošao ciljem, kada su pobjednici prolili šampanjac, a dojmovi se slegli, razgovarali smo s Danielom Šaškinom (47), predsjednikom organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

– Uistinu mogu reći da sam zadovoljan. Neke su stvari bile dobro organizirane, na nekima moramo još raditi. Super je što smo ponovno imali neizvjesnu utrku do zadnjeg dana. Dokaz je to da je naša utrka teška i tehnički vrlo zahtjevna.

Ugovor je na stolu

Ove godine bilo je promjena, servisni park preseljen je s Velesajma u Westgate. Koliko je to bio dobar potez?

– Ova priča o Westgateu je dobra, ima puno prostora, ima potencijala. Bilo je jako puno ljudi, kao i prošlih godina na Velesajmu. Pozicija Velesajma bila je dobra, ali FIA nam ne da da budemo na onoj podlozi koja nije tvrda. Tamo je bilo blato, prah, zbog čega se radi šteta na opremi. Utrka svjetskog prvenstva na asfaltu mora imati i servisni park na asfaltu. U Zagrebu nismo našli nešto slično, osim možda vojarne Croatia, ali tamo to nije moguće održati. Imamo poziv od primorsko-goranskog župana, postoje razgovori da Servisni park bude na Grobniku. No, vidjet ćemo što će biti.

FIA je ovih godina imala samo riječi hvale za hrvatsku postaju u WRC-u, kakav je feedback sada?

– Rečeno nam je da je ovo jedna od najbolje organiziranih utrka u prvenstvu. Ugovor je na stolu već više od godinu dana. Ministrica je rekla da je pripremljen proračun za 2025. i 2026. godinu. Tražili smo da nam se izda potvrda da je to u proračunu i onda ćemo potpisati novi ugovor na dvije godine plus jednu.

Dokaz je to da je ideja zlata vrijedna, bez novca ipak ne može.

– Ne možemo od sponzora skupiti toliko novca da utrka bude na nivou, a to je četiri milijuna eura. Sve ove godine puno je ljudi radilo besplatno, iz ljubavi, i to može neko vrijeme, ljudi uzimaju godišnje odmore da rade na WRC-u. To treba cijeniti i ja sam im zahvalan, to su stotine ljudi koji su pokazali da ovo vole. No, bit će to druga priča. Ministarstvo turizma i sporta izdvojilo je dva milijuna eura za 2025. i toliko za 2026., što je dvostruko više nego sada. Ide se ka boljem, izdržali smo najgore, dokazali smo se, nametnuli se i s ovim iznosom možemo više. Ako poraste taj proračun s partnerima, možemo to još dići na nivo više jer nedostaje nam još glamura na startu i cilju. To treba biti još spektakularnije.

S obzirom na sve to, zanima nas hoće li se mijenjati i trasa WRC-a?

– Radi se na tome. Ljetos smo razgovarali o Zadru i s Ličko-senjskom, Istarskom županijom... No, sve ovisi o uvjetima FIA-e i WRC-a. Toyota i Hyundai montiraju svoje građevine i ne možemo se maknuti puno od Zagreba. Ako će se dopustiti da se auti ne vraćaju u Zagreb, nego da ostanu vani, možemo biti bilo gdje, to je taj remote servise, da se auti servisiraju negdje drugdje, a ne samo u servisnom parku. Što se nas tiče, novi brzinci, novi krajolici, bilo bi to dobro za sve. Snimamo brzince po cijelog Hrvatskoj. Zanimljiva nam je okolica Siska koja još ima rane od rata, Međimurje, okolica Bjelovara, Čakovca, ima puno varijanti. No, vezani smo uz FIA-u i to koliko županije mogu pokriti troškove. Računali smo da organizacija jednog brzinskog ispita košta 150.00 eura. No, dobro je da se puno novca vraća. Prema studiji iz 2023., imali smo više od 200.000 noćenja, proračunski prihod direktni bio je 17 milijuna eura, a vrijednost promocije je na preko 300 milijuna eura.

Dokaz je to da ozbiljna priča daje i ozbiljne rezultate. A u tu priču svake godine uleti i nekoliko hrvatskih posada. Ove godine na WRC Croatia Rallyju bilo ih je sedam.

Ogier izdržao pritisak

– Sretan sam što su svi došli do cilja. Viliam Prodan napravio je rezultat karijere. Jako je lijepo i pametno vozio. Nije imao oštećenja na autu, a kada pogledate svjetske vozače, visjeli su im retrovizori, branici, bili su bez svjetla... Čestitao bih Igoru Tomljanoviću, kojemu je ovo drugi reli u karijeri, on je krugaš inače. Mali Jan Pokos sve bolje vozi, pametnije... Podigla se prašina, dolazi puno upita od roditelja koji se žele uključiti u autosport. Pokrenut ćemo nešto da dođu novi vozači, novi pulići, šebalji, prodani...

Što se pobjednika tiče, to je Ogier i to je opet Toyota. Koliku ulogu auto igra u svemu, Hyundai je opet izvisio.

– Bili smo svjedoci da je Neuville vodio, Hyundai je vodio, znači nije auto u pitanju, nego gume, vozač, taktika... Bio je u prednosti do zadnjeg dana, kada je trebao biti mirniji. Neuville vozi, meni osobno, jako lijepo, izuzetno agresivno, napadački. Ogier nije bez veze toliko puta bio svjetski prvak. Disao je za vratom, stiskao njega i Evansa, koji nisu izdržali pritisak. Ovaj naš Croatia Rally nekako je specifičan. Strani, američki novinari kažu mi da bi trebao biti klasik i fiksno u kalendaru zauvijek. Meni to jako laska, to je nagrada za nas.

Pitamo ga i koliko je zadovoljan posjećenošću?

– Prema podacima od policije, samo na brzincima bilo je 370.000 ljudi. Podaci od Kumrovca su da je na potezu Zagorska Sela – Kumrovec bilo 90.000 ljudi. Kada zbrojimo i ljude u servisnom parku, u četiri dana bilo je 450.000 gledatelja. Da ne dođe do zasićenosti, morat ćemo to prodrmati, neke brzince izbaciti, neke dodati, neke okrenuti. Bitno da bude zanimljivo, da vozači ne nauče napamet staze.