'Barem na nekoliko dana skrenuta je pažnja svijeta na Hrvatsku. FIA i vozači WRC-a su oduševljeni'

Posljednjih dana slušamo mnogo o WRC Croatia Rallyju i Antoniju Vivaldiju u istoj rečenici. Pitate se koja je poveznice? Vivaldijeva "Četiri godišnja doba" zapravo opisuju ono što nudi naš WRC. Posade su u Hrvatskoj zatekle kišu, sunce, na dijelovima i snijeg, sve u jednom danu, u jednoj utrci.... Pored već razvikanog hrvatskog asfalta, to je prava čar ovdašnje utrke Svjetskog prvenstva u reliju. Hvalospjeve o cijeloj organizaciji, uvjetima... ovih dana sluša novi predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza – Robert Markt (52). Ovo je prvi WRC u njegovu mandatu.

E-utrke kao novitet

– Naslijedio sam prekrasnu WRC priču koja je počela prije četiri godine. Kako nogomet ima Luku Modrića, skijanje Janicu i Ivicu Kostelić, tako automobilizam ima WRC. To je za nas velika stvar i sjajna reklama za hrvatski sport – kaže nam uvodno pa dodaje kako misli popraviti stanje u Savezu i općenito automobilizmu.

– Posljednjih godina nije se radilo na uključivanju mladih, na masovnosti i bit će to dva ključa za razvoj, uz regionalna natjecanja i infrastrukturu. Ja sam počeo voziti utrke kada je jedna tvrtka raspisala natječaj da se jave mladi vozači. Napravljena je tada selekcija i počeli smo voziti. Na tome moramo i mi raditi, da autosport koji je inače skup, približimo mladim generacijama, da se spustimo u škole s kartinzima, da djeca steknu osnovne smjernice o prometnoj kulturi – pojašnjava pa dodaje:

– Osim toga, loše je kada sve ovisi o pojedincima, a Savez stoji sa strane. Odlučili smo da ćemo prošlogodišnjim pobjednicima klasa i onima koji su nastupali na međunarodnim utrkama vratiti novac koji se uplaćuje za licence. To nije puno, ali je prvi korak, želimo pokazati pravac kojim želimo ići. Obavio sam sastanak s predsjednikom FIA-e Mohammedom Ben Sulayemom koji je izrazio svoju podršku. S potpredsjednicom FIA-e Annom Nordkvist obilazim natjecanje, razgovaramo o tome kako iskoristiti neka iskustva izvana.

Pitamo ga i kakvo je stanje u automobilizmu u Hrvatskoj trenutačno.

– Otvorila se tema e-utrka koje se voze u kućama putem kompjutora, to je dobra stvar i ove godine ćemo prvi put organizirati nacionalno prvenstvo. To je način kako se približiti mladima, to je najjeftiniji način bavljenja ovim sportom. Želimo i bolje koristiti karting i tehničke discipline gdje su ulaganja minimalna kako bi mladi stekli prva iskustva. Što se tiče infrastrukture kod nas, to je ograničavajući faktor. Tu je Grobnik i uspjeli smo dogovoriti za domaće vozače jedan trening, na koji mogu doći besplatno. To su mali koraci, ali rade se. U mom Upravnom odboru su bivši vozači, profesori... radit će se na razvoju i sigurnosti. Nismo se mi slučajno okupili, mi smo ljudi koji znaju svoj posao i poznaju ovaj sport. Daniel Šaškin i Marin Frčko doveli su WRC u Hrvatsku i dokazali da je moguće dovesti takav megaspektakl.

Predsjednik HAKS-a iznio je još neke zamisli kao što je pokretanje Junior Cupa kroz TV reality šou, radit će se na "čišćenju" klasa da sve bude jednostavnije, ali sve ćemo to tek vidjeti. Ono što gledamo sada je WRC.

– Barem na nekoliko dana, zbog WRC-a, pažnja je na automobilizmu i ne samo pažnja Hrvatske nego i svijeta. Ocjene su sjajne. Potpredsjednica FIA-e obilazi cijeli svijet i ovim ovdje je oduševljena. Vozači također daju sjajne ocjene. To pokazuje da znamo što treba, bili smo u toj koži, nosili smo kacigu na glavi. Ove godine je u Westgateu servisni park, obišao sam i urede koji su dodijeljeni FIA-i. Na večeri sam imao 24 FIA-ina delegata koji su ovdje i govorili su o svemu tome s najvećim epitetima. Infrastrukturno smo sjajno posloženi, svi znaju što rade.

S obzirom na to da je i sam bio vozač, pitamo ga kako komentira hrvatski asfalt?

– Naši ljudi kažu kvrgava cesta, a za reli vozače to je poslastica. Vozači imaju iskustvo s drugih relija i podloga, ali ovo je za znalce. Moraju znati kako podesiti automobil s obzirom na podlogu i vremenske uvjete. Na Ravnoj Gori je bilo snijega pored ceste kao u Monte Carlu koji je najzahtjevniji, a sada smo blizu po zahtjevnosti. U Hrvatskoj ima svega, ono što je u redovom životu katastrofa, u reliju je sjajno.

Krenuo voziti kao apsolvent

Pitamo ga i bi li on odvozio koji brzinski ispit?

– Ne pitajte me to. Srce mi zakuca brže kad čujem zvuk trkaćeg automobila. Vrlo rado bi se provozao, ali imam posla u Savezu.

Na WRC Croatia Rallyju je sedam hrvatskih posada kojima je ovo sjajna prilika za svjetsko iskustvo, a nas zanima koga on – od elitnih vozača – vidi kao pobjednika Croatia Rally?

– Evans ima iskustvo prošlogodišnje pobjede, Neuville mi je kao osoba jako drag i simpatičan, Ogier je najtrofejniji. Taj trojac će odlučivati. Volio bih da je kao prije, da se na zadnjem brzincu odlučuje pobjednik. To je draž relija. Bio sam u Kumrovcu na cilju kada je bilo tako i bilo je nevjerojatno. Sjajna atmosfera, kao izvođenje penala na SP-u u Rusiji.

Inače, Robert Markt rođeni je Zagrepčanin, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, a automobilizam se počeo tada i baviti.

– Nisam mogao izbjeći da ne vozim jer 1974. moji roditelji su osvojili prvi INA Delta Rally i odrastao sam uz pehare. Kada sam bio apsolvent, počeo sam se baviti automobilizmom. Bio sam šest puta državni prvak u različitim disciplinama.

Automobilizmu se i sada vratio, ali u funkciji predsjednika Saveza. Posebno ga veseli druženje na kojemu će se danas okupiti 70-ak bivših šampiona vozača u fan zoni na brzincu Pećurkovo Brdo.

– To pokazuje da ne zanemarujemo svoju prošlost, bez nje nema budućnosti. Bit će to emotivna podloga za ovaj WRC.