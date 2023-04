Okršaj Verstappena i Russella: 'Vratit ću mu!', Britanac: 'Neću ga pustiti. Ovdje sam da se borim'

Nakon sprinta u Bakuu na Velikoj nagradi Azerbajdžana verbalno su se sukobili Mercedesov George Russell i aktualni prvak Max Verstappen iz Red Bulla. Nakon što je prvak Russella nazvao "idiotom" jer mu je u jednom zavoju oštetio automobil i poručio mu da će mu istom mjerom uzvratiti, Britanac je u razgovoru za službene kanale F1 odgovorio:

"Bio sam iznenađen. Mislio sam da mi dolazi reći 'dobra borba'. Ja sam bio na unutarnjoj strani, on je već izgubio poziciju, iznenadilo me što se pokušao boriti s vanjske strane. Još kao osmogodišnjake u kartingu su nas učili da ako si na unutarnjoj strani na vrhu zavoja, to je tvoj zavoj. Ako se pokušaš boriti s vanjske strane, riskiraš. Ovdje sam da se borim i pobjeđujem. Neću ga pustiti da me prođe i mahati mu samo zato što je on Max Verstappen u Red Bullu", rekao je Russell.

Prvak je unatoč oštećenju uspio vratiti poziciju i završiti treći. Russell je utrku završio četvrti. Red Bullov Sergio Perez odnio je pobjedu, dok je Charles Leclerc, koji je startao s pole positiona završio drugi.

