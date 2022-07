Veliki obrat: jedan od ključnih igrača ipak ostaje u reprezentaciji

Utorak je očito bio živahan dan u stožeru hrvatske vaterpolske reprezentacije, da ne upotrijebimo neku težu riječ. Izbornik Ivica Tucak najprije je objavio širi popis od 22 vaterpolista koji kandidiraju za sastav koji će nastupiti na Europskom prvenstvu u Splitu, među kojima nije bilo iskusnog sidraša Josipa Vrlića (36). Objašnjenje je bilo da Vrlić "zbog svojih godina i napornih priprema ne može više pridonositi na najvišoj razini koja je potrebna reprezentaciji te da će rado svoje mjesto prepustiti mlađima".

I kad su gotovo svi mediji objavili vijest o Vrlićevu oproštaju od reprezentacije, slijedio je veliki obrat. Tucak se javio Sportskim novostima i oduševljeno poručio da Vrlić ipak ostaje u sastavu, ali...

- Zvao me Vrlić nakon objave popisa. Rekao je da želi ostati dio priče, da se nismo najbolje razumjeli, makar... Ja ću mu izaći u susret i on će preskočiti bazni dio priprema u Kranju, a momčadi će se priključiti u Šibeniku, uoči utakmice s Mađarskom. On je dovoljno iskusan da nema problema s time što će preskočiti pripreme, jer postoje igrači kao on kojima je potrebniji odmor od priprema - kazao je Tucak.

Kako to nije znao kad je objavljivao sastav, to samo on zna. Uglavnom, Vrlić je ipak unutra, vraća se i vratar Ivan Marcelić, a izostat će jedino branič Hrvoje Benić, kojega zbog ozljede ramena nije bilo niti na SP-u Mađarskoj.