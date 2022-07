Legendarni Ratko Rudić: Ovo nam je dobra škola; kad vas zaboli, bolje pamtite

Bez njega nije moglo proći niti ovo Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj, barem ne ovaj završni dio u Budimpešti. Ratko Rudić gledao je sve utakmice hrvatske reprezentacije, ali i mnoge druge. Kao i finale između Španjolske i Italije, reprezentacije koju je nekad i sam vodio. Odveo je azzurre do svih mogućih naslova, osvojivši s njima 14 medalja (s Hrvatskom 10, sa SFRJ 11, po dvije sa SAD-om i Brazilom, što ukupno daje 39 izborničkih medalja). No, sada su Talijani poklekli nakon peteraca.

– Španjolska je dominirala i zasluženo osvojila naslov. Oni su, kao i protiv nas, bili izvrsni u obrani, nisu Talijanima dopuštali da dođu do gola. Iako je Italija s nekoliko akcija u završnici susreta došla do poravnanja, Španjolci su bili konkretniji i mogli su i u regularnom dijelu doći do pobjede, ali ovako im je valjda slađe – kaže Rudić.

Kakve tendencije u suvremenom vaterpolu ste uočili na ovom prvenstvu?

– Morate imati vrhunskog vratara i šutera koji može zabiti gol i kad momčadi ne ide. Bez njih nema vrhunskih rezultata, iako to i nije nešto novo. Potvrdilo se da nema ničega bez dobre tjelesne pripreme. Prolaze brzi i snažni igrači, samo se s njima može kombinirati zona i presing.

Kako Hrvatska u tome stoji?

– Hrvatska je bila dobra. Čisto gledajući igru, izgledala je čak i bolje od Grčke u borbi za broncu, ali problem je u tome što nismo uspjeli realizirati prilike pa čak ni peterac. No, to nam je škola. Imamo novu mladu momčad, računam da će izvući pouke. Kad vas zaboli, bolje pamtite neke stvari.

Ovo nam je bilo treće veliko natjecanje bez medalje. Jesmo li zapali u krizu?

– Tome je pridonijela i situacija s koronavirusom koja je učinila da puno toga bude na rubu regularnosti. Neke stvari su se promijenile, neke su reprezentacije to lakše prebrodile, neke teže. Očekujem da ćemo tu sušu prekinuti na Euru u Splitu. Naši su igrači na ovom SP-u pokazali veliki potencijal i ako sad to pretvore u učinkovito oružje, imat ćemo dobar rezultat. Na neki način sad su završili srednju školu, a u Splitu ih čeka matura.

Kao član Stručne komisije HVS-a, kako biste ocijenili rad izbornika Tucka?

– O tome ćemo razgovarati na našim tijelima, analizirati utakmice, vidjeti što je bilo dobro, a što loše, ali ne bih sad o tome.

Što sve trebamo učiniti da u Splitu dođemo do medalje?

– Treba napraviti dobar program i poraditi na bazičnim pripremama da igrači steknu snagu jer samo takvi mogu steći i tehničku nadogradnju. Imamo kvalitetne trenere, pripremit će ih.

Koji vam se igrač na ovom prvenstvu posebno dopao?

– Bilo je nekoliko igrača koji su odskakali kvalitetom. Još uvijek dominira Felipe Perrone iako je već u 36. godini. Sad je manje kreator u realizaciji, a više u organizaciji, ali to je još uvijek veliki učinak. Izdvojio bih još Álvara Granadosa, izvanredan je šuter. No, u cjelini istaknuli su se multifunkcionalni igrači koji mogu igrati na više pozicija kao što su Talijani Francesco di Fulvio i Edoardo di Somma. Od naših, istaknuo bih Marka Žuvelu koji je dokazao da je velik potencijal. Igrao je promjenljivo, ali naznačio je velike mogućnosti.

Kakav Euro očekujete u Splitu?

– Očekujem vrlo zanimljivo prvenstvo jer je i ovaj turnir u Mađarskoj pokazao da je svjetski i europski vrh prilično izjednačen. Neće biti SAD-a i Australije, ali imat ćemo Francusku, Nizozemsku i Rumunjsku, tako da kvaliteta neće pasti. Dapače, mislim da će i rasti jer će reprezentacije imati više vremena za pripreme.