Velika Dalićeva uzdanica javila nam se s odmora na Ugljanu: 'Ne smijem se zapustiti...'

Lovro Majer dijete je Dinama, no još kao klinac krenuo je malo zaobilaznim putom, preko Dubrave, Trnja i Lokomotive, da bi ponovno došao u Maksimir. I u te tri godine ostavio je dubok trag, uostalom ne bi ga francuski Rennes platio 12 milijuna eura da nije prepoznao Majerove vrijednosti u tih njegovih stotinu utakmica za plave. I isplatio se i Rennesu u kojem je igrao jako dobro (odigrao je 79 utakmica, postigao devet pogodaka i upisao 16 asistencija) pa se prošlog ljeta preselio u Njemačku za nešto više od 25 milijuna eura. I u toj prvoj sezoni u Njemačkoj, u Wolfsburgu, u gradu Volkswagena, igrao je dobro iako klub nije ostvario željene rezultate, čak se jedno vrijeme nalazio u opasnoj zoni za ispadanje iz Bundeslige.

Nije to nikako bio dobar rezultat za taj klub, baš kao što nisu bili dobri rezultati i Hrvatske na nedavno završenom Europskom prvenstvu. Nakon tog Eura Majer je dobio poduži odmor, zatekli smo ga na Ugljanu.

– Standardno sam na Ugljanu, to je uvijek moja ljetna destinacija, bit ću ovdje još tri-četiri dana – veli nam Lovro Majer.

Prepoznaju li vas, gnjave li vas?

– Prepoznaju, ali ne gnjave, dobri su. Ima onog uobičajenog, djeca se žele fotografirati.

Od Nike Kovača puno sam naučio

Je li vam nakon Eura više trebao fizički ili psihički odmor?

– Čak me ta prošla sezona i nije tako izmorila kao neke prethodne. Dobio sam odmor nakon naše zadnje utakmice na Europskom prvenstvu i mogu reći da sam se dobro odmorio. Trebao mi je odmor i fizički i psihički, iako ne kao nekih proteklih sezona. Dobio sam stvarno puno odmora, sezone su duge i sigurno dobro dođe duži odmor prije nove sezone, a ima i dovoljno vremena za pripreme, Bundesliga počinje krajem kolovoza. No i sad dok sam ovdje na odmoru radim po programu koji su mi poslali iz kluba.

Pridržavate se toga?

– A moram, nemam nekakvog izbora, ne mogu se na odmoru zapustiti, moram na pripreme Wolfsburga doći u dobrom stanju.

Vratimo se na Europsko prvenstvo, kako s ovim vremenskim odmakom gledate na rezultat naše reprezentacije u Njemačkoj?

– Normalno je da smo svi i dalje razočarani. Svi smo imali velika očekivanja, a nismo ostvarili ono što smo si zacrtali kao primarni cilj, prolazak skupine. Ali, sad kad je sve to iza nas, treba na to gledati kao novo iskustvo i školu kako nam se to ubuduće ne bi dogodilo.

Što je bilo krivo, što se dogodilo nakon dva sjajna Svjetska prvenstva i finala Lige nacija?

– Ne bih rekao da je nešto bilo krivo, a dogodilo se to da nam se neke stvari nisu poklopile Kad analiziramo, mogu reći da je zapravo bilo bolje nego što izgleda po rezultatu. Protiv Španjolske je moglo završiti puno bolje s obzirom na to da smo imali puno prilika za pogotke, a na kraju smo upisali težak poraz. U redu, protiv Albanije nismo odigrali dobro, ali uspjeli smo preokrenuti, poveli i onda primimo gol u zadnjim trenucima. Protiv Italije smo igrali dobro, vodili i ponovno primili pogodak u zadnjoj minuti. Moj je dojam da nam se neke stvari nisu poklopile, ono što nam se poklopilo na svjetskim prvenstvima sada nije – kaže nam Lovro Majer.

Koliko ste zadovoljni svojim nastupima na Europskom prvenstvu?

– To je relativno, teško je reći, s obzirom na to kako je za nas Euro završio, ne mogu biti zadovoljan, rezultat momčadi na kraju izbacuje pojedinca. Bilo je sigurno s moje strane i dobrih stvari, a bilo je utakmica u kojima sam mogao ili trebao bolje. – rekao je Majer koji je na dvije utakmice, sa Španjolskom i Albanijom, igrao na poziciji desnog krila, a protiv Italije kao ofenzivni vezni, ali u toj je utakmici dobio samo desetak minuta.

Španjolska je postala europski prvak s prilično mladom momčadi, a Dani Olmo bio je među najboljima na Euru, vjerujemo da vas slavlje Španjolaca nije iznenadilo s obzirom na to da su svi govorili kako su na cijelom prvenstvu bili najbolji.

– Nisam nimalo iznenađen, do naslova prvaka došli su doista zasluženo. A o Olmu se sve zna, on je uvijek pokazivao koliko je dobar, a sad je na velikom natjecanju do kraja pokazao da je strašan igrač. On stvarno može igrati u bilo kojem klubu na svijetu.

Osim na Euru, s njim ste se sudarali i u njemačkoj Bundesligi.

– Jesmo i nastavili smo jednu tradiciju, nakon utakmice na Euru razmijenili smo dresove, a to smo radili i nakon utakmica u Njemačkoj, tako da sad već imamo kolekcije ja njegovih dresova, a on mojih.

Dokad ste na odmoru, kad krećete u akciju s ostalim igračima Wolfsburga?

– Pripreme mi počinju 25. srpnja tako da imam još nešto odmora.

Wolfsburg je prošlu sezonu završio na 12. mjestu, kakve su ambicije za novu sezonu, zacijelo više od tog prošlosezonskog 12. mjesta?

– Naravno da su znatno više, ta prošla sezona nikako nije bila ni blizu klupskih ciljeva i očekivanja koje smo si bili postavili, vjerujem da će to sad biti kako treba. Možemo mi do dobrog rezultata.

Kakav bi to rezultat bio dobar za Wolfsburg?

– Nekakva realnost je da budemo među prvih šest-sedam klubova, mislim da imamo momčad koja to može ostvariti – kaže nam Majer.

Jeste li zadovoljni svojom sezonom u Wolfsburgu?

– To vam je isto kao i s reprezentacijom, kad rezultat nije pravi, nije dobro, ne možeš biti zadovoljan. No puno sam napredovao i naučio u ovoj prvoj sezoni Njemačkoj. I statistika mi je bila dosta dobra, no to ne vrijedi puno kad nismo zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili – veli Majer koji je u toj prvoj sezoni u Wolfsburgu odigrao 34 utakmice, postigao pet pogodaka i dodao im pet asistencija.

Kako biste usporedili Rennes i Wolfsburg, klubove i gradove?

– Oba kluba su odlična, s odličnim uvjetima i organizacijom, a što se gradova tiče, Rennes je u svakom slučaju bio zanimljiviji grad, no bavim se nogometom, nisam u Wolfsburg došao ni zbog čega osim nogometa. No, stoji da smo u Rennesu imali bolje rezultate u te dvije sezone koje sam proveo u Francuskoj, dvaput smo bili četvrti, no sad očekujem jednu lijepu sezonu u Wolfsburgu.

Kako napredujete s njemačkim jezikom?

– Dobro, čak bih rekao jako dobro, puno sam naučio i još jedna sezona i to će i s njemačkim biti to.

Govorite li bolje francuski ili njemački?

– Ma francuski, ipak sam tamo bio dvije godine i naučio sam ga puno bolje, ali zadovoljan sam i njemačkim, time koliko sam u godinu dana naučio. Valjda mi idu strani jezici, ali nema ništa bez puno učenja, moraš se truditi i to je jedini recept.

U Wolfsburg ste došli kad je trener bio bivši hrvatski izbornik Niko Kovač. Kako vam je bilo raditi s inače strogim Nikom, jeste li imali bar mali 'hrvatski popust'?

– Nije bilo nikakvog popusta, čak sam morao još više raditi i biti bolji, pokazati zašto sam doveden, jer on me na određen način doveo u klub i želio sam pokazati da su i on i Wolfsburg dobro odlučili. No mogu reći da mi je rad s njim donio vrlo lijepo iskustvo. Iskreno, puno sam napredovao i dosta toga naučio od njega – kaže nam Lovro Majer.

S obzirom na to da rezultati Wolfsburga nisu bili na razini klupskih očekivanja, Niko Kovač u ožujku je smijenjen, a na klupu je stigao Ralph Hasenhüttl. Jeste li se zabrinuli kad je Kovač smijenjen?

– Nisam, nije bilo razloga za zabrinutost, to je sastavni dio ovog našeg posla. Niko je bio jedan od razloga zbog kojeg sam došao u Wolfsburg, ali u nogometu je tako. Moraš gledati svoj posao, raditi dalje, pokazati kvalitetu i nametnuti se svakom treneru, o kojem god je riječ, nastavio sam se jednako truditi kao i kod Nike Kovača.

Znamo da ste kao dinamovac pratili plave u prošloj sezoni, do naslova su došli puno teže nego obično u sezoni koja je bila na više fronti vrlo turbulentna kako u rezultatskom smislu, zbog čega je često kritiziran i trener Jakirović koji je par puta bio pred otkazom, tako i u borbi za klupsku vlast?

– Istina je da je Dinamo osvojio naslov teže nego što je to bilo slučaj u većini prošlih sezona, ali to me nije začudilo. Pa ne može svake godine biti lako i uvjerljivo. Iako, ako pogledate, na kraju je to bodovno bilo prilično uvjerljivo (osam bodova više od Rijeke, 14 od Hajduka, 25 od Osijeka, nap. a.). No svi se pojačavaju i naravno da nije jednostavno, pogledajte koga je sve Hajduk doveo. Mene veseli jača hrvatska liga, ali Dinamo je ponovno pokazao kvalitetu koja je iznad ostalih i zasluženo slavio, uzeo naslov prvaka i osvojio kup, ponovno prezimio u Europi.

Kakva bi mogla biti ova sezona HNL-a?

– Vidjet ćemo, još je rano o tome govoriti, nikad se ne zna hoće li netko prodati svoje najvažnije igrače, to je uvijek nezgodno, zato za procjene valja pričekati još neko vrijeme, još je dugo otvoren prijelazni rok.

Iznenadio me Gattuso

Velika je stvar za Dinamo što igra tek u play-offu Lige prvaka, plavi su imali duži odmor nego ikada?

– To je velika stvar, jako je važan taj duži odmor jer iza Dinama su brojne sezone u kojima je odigrao daleko najviše utakmica. A izuzetno pozitivno na momčad može utjecati to što igraju tek u play-offu Lige prvaka, što imaju osiguranu skupinu Europske lige, tako im je maknut veliki teret s leđa, teret koji bi imali da su kao dosad kretali iz drugog pretkola europskih natjecanja.

Kako komentirate dolazak velikih igračkih imena u posljednje vrijeme u Hajduk, prvo su došla dva Kalinića, Nikola i Lovro, potom Filip Krovinović, Ivan Perišić, bio je i Josip Brekalo, a sad i Ivan Rakitić, stalno se nagađa da bi mogao i Edin Džeko?

– Naravno da će prvenstvo biti još zanimljivije, meni je drago da takve igračke veličine dolaze u našu ligu, to je veliki dobitak za nogomet, za Hajduk je to vrijedan marketinški potez, kao i za cijelu hrvatsku ligu.

Je li vas iznenadio dolazak Gennara Gattusa na klupu Hajduka?

– Iznenadio me, kako ne bi, mislim da je to bilo iznenađenje za sav nogometni svijet. Riječ je o velikom nogometnom imenu, poznat je u cijelom svijetu i kao trener, a još više kao igrač. Njegov dolazak dobar je za Hajduk, ali i za sve u našoj ligi, donosi nekakvu novu dimenziju.

Može li on donijeti naslov prvaka i izdržati splitski pritisak?

– Teško je sad to reći, vrijeme će pokazati kakve će imati rezultate sa Splićanima, a kako će se nositi s pritiskom, iako je on na to naviknut, doista ne znam, nikad se zna – zaključio je s godišnjeg odmora dobro raspoloženi 26-godišnji Lovro Majer. A onda i za njega kreće nova borba, prvo u Wolfsburgu koji već na startu u svom gradu ima težak ispit, 25. kolovoza na svom stadionu otvara novu sezonu i u goste im dolazi Bayern. A onda će doći i nove reprezentativne akcije u kojima Lovro ima sve značajniju ulogu. Dosad je za našu najbolju reprezentaciju odigrao 34 utakmice i postigao osam pogodaka. Debitirao je još 2017. godine s 19 godina, kada je izbornik bio Ante Čačić. Zanimljivo, tri mjeseca prije debitirao je u A-reprezentaciji nego u U-21 vrsti koju je tada vodio Nenad Gračan.