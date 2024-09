Večeras će najbolji svjetski skakači u dalj okupirati Trg, čak tri Hrvata idu u borbu za vrh

Trodnevni atletski memorijal Borisa Hanžekovića počinje danas na Trgu bana Jelačića, gdje će se održati natjecanje u muškom i ženskom dalju. Ideja da se dalj sa stadiona prebaci na Trg potekla je od dvojice daljaša – Filipa Pravdice i Dine Pervana.

– S tom idejom došli smo organizatorima mitinga 2021. godine, iznijeli smo svoj plan i program, koliko bi sve to koštalo i tako dalje. Na kraju je ideja prošla godinu dana kasnije, kada sam osvojio drugo mjesto. Prošle godine bio sam prvi i ove godine branim naslov – rekao je Pravdica, koji je u međuvremenu postao hrvatski rekorder u skoku u dalj (op. p. 8,35 metara), ali i finalist Olimpijskih igara u Parizu.

– Naravno da mi se život malo promijenio nakon ovogodišnjih sjajnih dostignuća – istaknuo je Pravdica.

Konkurencija će biti sve samo ne lagana. Pogotovo će biti zanimljivo pratiti nadmetanje trojice hrvatskih daljaša – Roka Farkaša, Marka Čeke i Filipa Pravdice.

– Mislim da bi se prvi put moglo dogoditi da sva trojica hrvatskih daljaša preskoče osam metara na jednom natjecanju. Moram pohvaliti Farkaša, bio je sjajan na Svjetskom juniorskom prvenstvu. U dva dana skočiti 8,15 i 8,17 metara dostignuće je za dubok naklon. Iskreno priznajem da su me njegovi nastupi dodatno motivirali. Napravit ću sve kako bih ga pobijedio u Zagrebu – rekao je Pravdica dodavši:

– Olimpijske igre bile su prekrasno iskustvo, cijeli život radiš za jedan cilj, a kada ti se taj cilj ostvari u jednom trenutku, to je ispunjenje snova za svakog sportaša. To se možda doživi jednom, a možda još jednom, nadam se u Los Angelesu. Prepoznaju me ljudi na ulici, promijenilo mi se dosta toga. Cilj mi je biti uzor svojim primjerom – zaključio je Pravdica.

Za potrebe natjecanja na koje je ulaz besplatan dolazi 20 tona pijeska i povišena staza za zalet u dužini 60 metara. Skakat će naizmjenice u serijama atletičarke pa atletičari.

Ovo je 74. Boris Hanžeković memorijal, cilj nam je svake godine biti što bolji i inovativniji. Zagreb City Challenge već je treću godinu na glavnom zagrebačkom trgu. Natjecanje u skoku u dalj muškaraca i žena počinje u petak u 18 sati, očekuje nas zaista spektakl i drago mi je da nastupa i svjetski juniorski prvak iz Lime Roko Farkaš, što je dodatan izazov za Filipa, a tu je i Jana Koščak, svjetska prvakinja u sedmoboju. To je njima prilika da se pokažu pred zagrebačkom publikom – rekao je Natko Bošnjak, projekt menadžer mitinga.

A najveća zvijezda skoka u dalj na Trgu bana Jelačića bit će Amerikanka Jasmine Moore, osvajačica dvije olimpijske medalje u Parizu, što je svakako posebnost. Ta talentirana 23-godišnja djevojka ima bronce iz Pariza u skoku u dalj (6.96) i u troskoku (14.67).

– Ovo je prvi put da ću nastupati na ovakvom natjecanju i uzbuđena sam zbog toga. Pariz je bio san, osvojiti dvije medalje u takvom okruženju jako je velika stvar. Želim dobar nastup u Zagrebu, težit ću svojem najboljem rezultatu ove sezone. Zato smo se i pripremali. Konkurencija je zanimljiva, jaka, s puno mladih talenata kao što je Jana Koščak, zvijezda kao što je Shaneika Ricketts, koja je bila ispred mene u troskoku na Olimpijskim igrama. Filip je lani završio u fontani, a ako bude prilike, i ja ću – nasmijala je Amerikanka sve prisutne.

Potaknuta sjajnim uspjesima hrvatske atletike na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Limi, podsjetila se i svog Svjetskog juniorskog prvenstva.

– Nastupila sam u Tampereu 2018. godine i osvojila deseto mjesto u dalju sa skokom 5,99 metara te deseto mjesto u troskoku. Sjećam se da je u dalju zlato osvojila Njemica Riecke, koja poslije toga nikad više nije bila na postolju bilo kojeg velikog natjecanja – naglasila je Moore.