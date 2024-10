Vatreni potpisuje posljednji ugovor karijere? Nijemci otkrivaju detalje, posao je pri kraju

Andrej Kramarić apsolutna je legenda njemačkog bundesligaša Hoffenheima. Vjerojatno se u siječnju 2016. godine, kada je prvotno stigao na posudbu iz engleskog Leicestera nije mogao ni nadati takvom statusu, no uživa u tom klubu poziciju - božanstva. Najbolji je klupski strijelac u povijesti, miljenik navijača, klupska ikona. Nedavno je i u velikom intervjuu za Večernji rekao da ne bi imao ništa protiv toga da karijeru završi upravo ondje, a to bi se moglo i dogoditi.

Kako javlja njemački Bild, sve je spremno za potpisivanje novog višegodišnjeg ugovora Kramarića s Hoffenheimom. Hrvatski reprezentativni napadač s 33 godine ne planira promijeniti sredinu idućeg ljeta, kada mu ističe valjana suradnja. Za pretpostaviti je, dodaju Nijemci, da će to Kramariću biti posljednji ugovor karijere, a potpisat će suradnju na dodatne dvije ili tri sezone.

FOTO Ovo su najbolji strijelci Hrvatske u povijesti: Znate li tko je na vrhu i tko je tu od aktivnih vatrenih?

Nije tajna, velika želja Dinamovih navijača je povratak Kramarića u plavi dom. Iz njega je otišao na sporedni izlaz, još 2013. godine kada je prešao u Rijeku. Na Kvarneru je stekao zvjezdani status koji ga je vinuo do Premier lige, odnosno do Leicestera u kojem se nije previše naigrao pa je svoju sreću našao u Hoffenheimu. U intervjuu za 24 sata progovorio je o mogućem povratku u Dinamo:

- Povratak u Dinamo? Bit ću iskren, to ne bi imalo smisla. Ne želim davati neke najave, ali više se ne vidim u HNL-u. Često sam čitao poruke #imalobismisla, ovako najiskrenije, za mene to nema smisla. Ne želim lagati, niti davati lažna obećanja. Ne znam koliko bih se mogao motivirati s 35 godina, vjerojatno nekakvim manjkom energije, vraćati se na onakvu infrastrukturu. I na to bih sam gledao kao da nekome mlađem igraču, a Dinamo takvih uvijek ima, zatvaram vrata. Jednostavno, nema smisla - rekao je Kramarić.