Kramarić progovorio o povratku u Dinamo, dotaknuo se bolne teme: 'Sramota je da to još nismo napravili'

Sve je brojnije društvo onih hrvatskih nogometaša koji su za našu reprezentaciju nastupali stotinu ili više puta. Toj se probranoj ekipi ovoga utorka priključio još jedan naš nogometni as, 33-godišnji Andrej Kramarić. Njegov put u vatrenima počeo je 4. rujna 2014. godine u prijateljskoj utakmici s Ciprom u Puli, a detaljniji pregled Andrejevih pogodaka otkriva kako je njegovo golgetersko umijeće Hrvatskoj u raznim natjecanjima donijelo čak 20 bodova. Ispred njega je samo Davor Šuker, genijalac koji nam je donio čak 26 bodova. Među Andrejevim djelima najvažnija su ona dva antologijska pogotka Ukrajini u Kijevu u listopadu 2017. godine, kada je počeo veličanstveni Dalićev izbornički put.



Hrvatska tako sada ima čak 12-oricu nogometaša sa 100 i više nastupa za reprezentaciju. To su Luka Modrić sa 181, Ivan Perišić ima 137, Darijo Srna 134, Stipe Pletikosa 114, Ivan Rakitić i Mateo Kovačić po 106, Josip Šimunić 105, Ivica Olić 104, Domagoj Vida 105, Vedran Ćorluka 103 te Dario Šimić i Andrej Kramarić po 100. Samo dvije europske nacije, Španjolci i Nijemci, imaju više igrača sa stotkom, obje po 13.

Kramarić je u povodu velikog jubileja dao opširan intervju za 24 sata. U njemu je opisao sreću zbog stotog nastupa za vatrene:

- Neopisiv osjećaj. Vjerujte, nikad nisam ni sanjao da bih mogao doći do stotog nastupa za reprezentaciju niti mi je to bio nekakav cilj. Kao dječak sam stalno sanjao taj jedan jedini nastup, samo da zaigram za "vatrene". A sad sam ušao u taj klub 100, u to društvo najvećih legendi hrvatske reprezentacije. Baš nešto posebno - kaže Kramarić.

O njemu će se, u svakom slučaju, govoriti kao o legendi vatrenih, jednom kada odluči svoje kopačke objesiti o klin.

- O tome neka drugi sude. Teško mi je samom reći da se smatram bilo kakvom legendom, posebice hrvatske nogometne reprezentacije. Možda će to sve doći s vremenom, ali još uvijek sam u nogometnom tonusu, željan i motiviran za svakom sljedećom utakmicom, još puno puta želim igrati za Hrvatsku. Možda će mi poslije karijere jače "zvoniti" sve što sam napravio s reprezentacijom - dodaje Kramarić.

Spomenut je, jasno, i Luka Modrić, čovjek koji je za Hrvatsku nastupio pomalo nestvarna 182 puta.

- Nevjerojatno, baš nevjerojatno. Drugi je igrač po broju reprezentativnih nastupa u Europi, samo je Cristiano Ronaldo ispred njega. Ma meni je nestvarno kako on izgleda na terenu, da u ovakvim godinama igra s takvom lakoćom. Drago mi je što jednog dana kad ostarim i kad mi dođu unuci neću pričati samo ribičke priče o tome kako sam godinama igrao s Lukom, pa i o tome što sam sve postigao s reprezentacijom, ha, ha.

Koji su mu najdraži trenuci u reprezentaciji?

- Opet se vraćam na tu Ukrajinu u Kijevu, bez ikakve dvojbe. Veliko je pitanje što bi bilo s nama, s cijelom generacijom da nismo tamo pobijedili. Tko bi još igrao za "vatrene", bismo li svi i dalje bili na okupu. To je bila i prva utakmica Zlatka Dalića, našeg najtrofejnijeg izbornika svih vremena, između nas je posebna veza i emocija. I baš zbog toga će mi ta Ukrajina uvijek biti u lijepom sjećanju.

Zanimljiv odgovor dao je na pitanje za čime žali u životu...

- Reći ću kako moja priča s Dinamom nije završila kako je trebala završiti. OK, nitko ne zna kako bi se razvila moja karijera da sam ostao u Dinamu, ovako je moj put bio potpuno drugačiji. I ponosan sam na njega. Zbog odlaska iz Dinama sam ranije očvrsnuo, puno toga naučio u životu, nekako sam drugačije stasao kao igrač i osoba. Povratak u Dinamo? Bit ću iskren, to ne bi imalo smisla. Ne želim davati neke najave, ali više se ne vidim u HNL-u. Često sam čitao poruke #imalobismisla, ovako najiskrenije, za mene to nema smisla. Ne želim lagati, niti davati lažna obećanja. Ne znam koliko bih se mogao motivirati s 35 godina, vjerojatno nekakvim manjkom energije, vraćati se na onakvu infrastrukturu. I na to bih sam gledao kao da nekome mlađem igraču, a Dinamo takvih uvijek ima, zatvaram vrata. Jednostavno, nema smisla - rekao je Kramarić.

A stadion?

- To je sramota za hrvatski narod, političare, za sve nas. Ne mogu vjerovati da mi nakon svih naših uspjeha ne možemo napraviti "copy - paste" ovog poljskog stadiona koji je sav ukrašen u crveno-bijele kockice. Nema tu nekakvog izmišljanja, sve je već izmišljeno. I to je velika sramota za sve ljude koji bi se trebali baviti time. Jednostavno, nemam riječi kojima bih opisao svoje razočaranje po tom pitanju. Hrvatski nogomet je od 1998. godine našem narodu donio toliko uspjeha, a i dalje nam se svi rugaju zbog stadiona. Strašno - završio je Kramarić.