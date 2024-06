Vatreni je za rođendan dobio lijepi poklon, ali uslijedilo je veliko razočaranje

Hrvatska se dugo mučila, Albanci su stigli do vodstva već u 11. minuti preko Qazima Laçija, te su cijelo prvo poluvrijeme stiskali naše. Zahvaljujući sjajnim intervencijama Dominika Livakovića naši su uspjeli stići do poluvremena s minimalnim zaostatkom, a onda je izbornik Dalić na poluvremenu napravio dvije izmjene.

Iz igre su izašli Marcelo Brozović i Lovro Majer, a u igru su ušli Luka Sučić i Mario Pašalić. Hrvatska je odmah po početku drugog poluvremena krenula furiozno, te više puta zaprijetila Albancima, no Thomas Strakosha je sjajno branio. Albanski bunker napokon je probijen u 74. minuti kada je slavljenik, Andrej Kramarić pogodio nakon asistencije Ante Budimira. Kramarić je Albancima prodao jedan dobar lažnjak, pa pucao u golmanov donji desni kut.

Tim pogotkom se od danas tridesettrogodišnji napadač Hoffenheima popeo na 29 pogotka u dresu reprezentacije čime se izjednačio s legendarnim Eduardom na četvrtom mjestu najboljih strijelaca hrvatske nogometne reprezentacije. Iznad Kramarića su sada jedino Ivan Perišić i Mario Mandžukić s po 33 pogotka, i naizgled nedostižni Davor Šuker s 45.

Hrvatska do preokreta stiže dvije minute kasnije kada Budimir još jednom asistira ovog puta Sučiću, koji puca, a lopta se od Klausa Gjasule odbija u gol. Za konačnih 2-2 u petoj minuti sudačke nadoknade pogađa Gjasula nakon borbe u Hrvatskom šesnaestercu. Ako Hrvatska želi proći dalje sada mora pobijediti Italiju, i nadati se pobjedi Španjolaca u utakmici protiv Talijana. No, ni to možda neće biti dosta.

