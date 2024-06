VIDEO Pogledajte golove Kramarića i Sučića! Vatreni su u dvije minute šokirali Albance

Hrvatska nogometna reprezentacija igrala tešku utakmicu protiv Albanije u drugome kolu grupe faze Europskog prvenstva. Nakon lošeg prvog poluvremena u kojem je Hrvatska gubila rezultatom 1:0, drugo poluvrijeme počelo je bitno bolje.

Vrlo brzo se bolja igra odrazila na rezultat. Nakon perioda pritiska na obranu Albanije, Andrej Kramarić je uspio zabiti za 1:1 u 74. minuti. Svega dvije minute kasnije, Ante Budimir je pronašao Luku Sučića koji od albanskog igrača šalje loptu u gol za 2:1. Pogotke možete pogledati OVDJE.

Hrvatska je svoju prednost zadržala do 95. minute sve dok Klaus Gjasula nije zabio. Uz poraz od Španjolske (3:0) i remi s Albanijom, vatreni će morati tražiti barem tri boda protiv Italije. Ipak, azzurri su uvjerljivo nadigrali Albance u utakmici prvoga kola. Sada je jasno da će to biti odlučujuća utakmica, no isto tako neizmjerno zahtjevnija od današnje.

U osminu finala prolaze dvije najbolje momčadi iz svake skupine. Njima će se pridružiti četiri najuspješnije trećeplasirane momčadi. Trenutno je Hrvatska na posljednjem mjestu. Italija i Španjolska igraju u četvrtak u 21 sat na stadionu Schalkea u Gelsenkirchenu.

