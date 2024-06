ANKETA Vatreni i dalje imaju velike izglede za drugi krug Eura, sve je izračunato. Prolazimo li?

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz (3:0) na startu Eura protiv Španjolske u Berlinu. A nakon što su Talijani s 2:1 dobili Albaniju, sada znamo da Španjolska i Italija imaju po tri boda, a Albanija i Hrvatska nulu na njihovom kontu nakon prvih 90 minuta u skupini B.

Zanimljivo je vidjeti matematičku situaciju nakon prvog kola u našoj skupini. Poznata stranica na društvenoj mreži X "Football Meets Data" izračunala je da Hrvatska i dalje ima dosta velike izglede za prolazak u osminu finala Eura. Podsjetimo, u osminu finala idu prvoplasirana i drugoplasirana momčad iz svake od šest skupina, a dalje idu i najbolje četiri trećeplasirane momčadi.

Po matematičkim izgledima i kombinacijama, Hrvatska ima 68 posto šanse za plasman u drugi krug natjecanja. Kao što se može vidjeti, Španjolska je već na 99 posto, a Italija na 93 posto, dok su šanse Albanije nakon poraza na otvaranju na samo 9 posto.

With an emphatic win, Spain 🇪🇸 all but qualified for R16. Italy 🇮🇹 also very close.



Croatia 🇭🇷 has some work to do with a problematic goal difference, while Albania 🇦🇱 remains an underdog. pic.twitter.com/gTGrY2tFPq