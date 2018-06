Varaždin propustio veliku priliku! Istra ostala u prvoj ligi

Nogometaši Istre i sljedeće godine igrat će u Prvoj HNL! U uzvratnoj utakmici kvalifikacija izgubili su u Varaždinu 1:0, no dovoljnom se pokazala prednost od 3:1 iz prve utakmice.

Domaćin je od prve minute krenuo vrlo ofenzivno, a čak dva navrata tražili su jedanaesterac, no sudac Strukan je samo pokazao da se igra dalje. Varaždinci su opasno zaprijetili u dva navrata preko Drožđeka, no najbolje prilike imali su u završnici prvog dijela kada je prvo Čelić u izglednoj prilici glavom pucao pokraj gola, a onda i kada je udarac Sačera blokirala obrana gostiju.

Još odlučnije domaćin je krenuo u nastavak utakmice, no Ćorić je zaustavljao udarce Bamidelea i Jerteca. No ni Ćorić nije imao šanse u 55. minuti kada je lijepu akciju Varaždinaca golom iskosa s lijeve strane okrunio Drožđek. Samo četiri minute kasnije nova prilika za Varaždin, no Jertec s ruba šesnaesterca puca preko gola.

Istra je posljednjih 25 minuta morala igrati s igračem manje nakon što je Zgrablić zbog prekršaja nad Sačerom dobio drugi žuti karton.

Do kraja Varaždinci su tražili drugi gol, ali rezultat se više nije mijenjao.