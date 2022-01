Trofejni rukometaš: Duvnjak će na ovom Euru uživati bude li igrao, a mi možemo sve, samo treba zdravlja

Cijeli svijet se zadnje dvije godine muči s pandemijom koronavirusa pa tako i sport. Iako su mnogi zazivali otkazivanje, Mađari (Budimpešta, Debrecen, Szeged) i Slovaci (Bratislava, Košice) domaćini su 15. izdanja Europskog rukometnog prvenstva. Hrvatska muška seniorska reprezentacija otputovala je u Szeged gdje je očekuje početak Eura koje zasigurno neće biti lagano ni organizatorima, ni reprezentacijama.

Danas je s nama upravo taj neobični Euro najavio rukometni skaut Tomislav Farkaš, član hrvatske reprezentacije koja nam je donijela prvu medalju sa Svjetskog prvenstva, srebro s Islanda 1995. godine.

Prvo veliko natjecanje za našeg mladog izbornika Hrvoja Horvata i odmah u potpuno čudnim uvjetima. Čini se kao da na ovome prvenstvu nitko ne priča o konkretnom rezultatu i medalji, iako je ona hrvatskim navijačima uvijek u podsvijesti. Čini se kao da testiramo tri stvari: izbornika, rukometnu mladost i snagu profesionalnih sportaša, rukometaša naspram virusa koji je baš u ovom razdoblju uzeo velikog maha. Jeste li vi bili za otkazivanje ili za održavanje?

- Čuo sam sada da su i neka velika rukometna imena zagovarala to da se otkaže ili igra na ljeto, ali mislim da je to nemoguće jer bi se onda trebalo promijeniti sve, cijeli raspored, a sada su klubovi već naviknuti na to da se u prvom mjesecu okuplja reprezentacija, tako da mislim da to nije bilo izvedivo, ali ovo je ekstremna situacija u kojoj se nalazi cijeli svijet, a ne samo sport. Više se o koroni priča nego o nekim ciljevima, reprezentacijama i nečemu drugom - rekao je Farkaš i dodao:

- Mi ne znamo hoće li pobijediti koronavirus ili sport. Gledali smo cure na jednom takvom natjecanju i vidjeli smo da neke reprezentacije nisu niti završile turnir. Mi ne znamo kako će to biti, hoćemo li mi idući tjedan imati pet zaraženih u reprezetnaciji, hoćemo li imati mogućnosti da nekoga ponovno dovedu, hoće li to onda biti naša prava sprema. Ja vjerujem u našu reprezentaciju, ne bih se složio s tim da imamo mladu reprezentaciju. Imamo mlade igrače koji već odavno igraju zavidnu ulogu u svojim klubovima, osobito u Bundesligi. Mislim da je Hrvatska u svjetskom rukometnom vrhu.

Kako da izbornik Horvat motivira igrače?

- U moje vrijeme su govorili 'ništa nas ne smije iznenaditi'. Ne može izbornik birati tko će biti zaražen. Jednostavno, pripremati utakmicu po utakmicu, ono što se događa nama, događa se i drugima. Mi imamo tešku situaciju jer su nam pogođena dva najbolja igrača. Nije to samo 'ja sam negativan', vjerojatno je ostavila korona posljedice. Prestane jedan ciklus treniranja, tako da je teško vratiti se u natjecateljski dio. Trebat će vremena da se vrati u formu u kakvoj je bio u Kielu.

Kako bez Duvnjaka i Cindrića proći skupinu?

- Mislim da možemo mi se. Meni je jako žao što sada nema Duvnjaka sada zato što prvi puta nakon dugo godina vanjska linija ima opasnost uz Ivana Martinovića. Duvnjak ne bi imao kao prije teret da je 80 posto posla na njemu u napadu. Sada bismo prvi puta mogli vidjeti kolika je naša snaga tu. Ja se i dalje nadam da će on igrati.