Hrvatskoj prijeti pakleni suparnik ako se probije u nokaut-fazu Eura, ovo su sve kombinacije

Nadali smo se da bismo pobjedom protiv Španjolske u 1. kolu Eura sebi mogli trasirati nešto lakši put, ali... Nije išlo. Poraz od 3:0 Hrvatsku je bacio dosta nisko, ali opći je dojam da nema tragedije. Ima se vremena sve ispraviti, mogu to Dalić i dečki još izvući na pravu stranu, treba vjere i još malo strpljenja...

Nogometni analitičari već se bave predviđanjima, permutacijama i kombinacijama za drugi krug Eura. Odigrane su zasad samo utakmice u skupinama A i B, ali raznim je analizama utvrđeno moguće ime suparnika Hrvatskoj u osmini finala Eura. Podsjetimo, tamo će proći dvije najbolje plasirane momčadi iz svake skupine, uz još četiri najbolje trećeplasirane (od šest skupina).

Hrvatska sada ima jako male šanse da bude prva u skupini, ali zato može biti druga ili treća. Analitičari sa stranice na X-u, Football Meets Data izračunali su da je Švicarska najvjerojatniji suparnik vatrenih ako budu drugi u skupini. Za to postoji 24 posto izgleda, dok za Portugal ima 17 posto šanse.

Ako pak Hrvatska bude treća u svojoj skupini, najviše šanse za to da bude naš protivnik na početku nokaut-faze ima Belgija. U slučaju treće pozicije, Hrvatska bi išla na prvog iz skupina E ili F (ovisno o rezultatima drugih skupina). Naravno, jaku će važnu ulogu sada imati i gol-razlika, a Hrvatska s -3 to mora popraviti. Prva prilika je već u srijedu od 15 sati kada vatreni u Hamburgu igraju protiv Albanije.

Updated bracket (15 June).



SUI 🇨🇭 --> A2

ITA 🇮🇹 --> B2

CRO 🇭🇷 --> B3



Group E now projected to send a 3rd placed team (SVK 🇸🇰) to R16 and face ESP 🇪🇸 instead of Group A.#euro2024 pic.twitter.com/sGNxKnUGYj