VIDEO 'Perišić bi mogao raditi velike probleme Španjolskoj. Jedan vatreni nameće se kao faktor iznenađenja'

Bivši hrvatski reprezentativac Tomislav Dujmović gostovao je u studiju Večernjeg TV-a i razgovarao s našim novinarom Tomislavom Dasovićem o šansama i očekivanjima naših nogometaša na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Za Hrvatsku je odigrao 19 utakmica, u klupskoj karijeri je između ostalih igrao za moskovski Lokomotiv i Dinamo te španjolsku Zaragozu.

– Većinom pratim Hrvatsku kada igraju oko Zagreba. Utakmica je bila kvalitetna i sadržajna, imali smo posjed iz kojeg su pali golovi. Istaknuo bih raspoloženost reprezentativaca, nametnuli smo se od prve minute, Makedonija ipak nije u rangu reprezentacija s Eura, ali protiv Portugala bit će puno zahtjevnije. Naši dečki su jako dobro to odradili, mislim da izbornik svakom utakmicom sve bolje vidi sliku momčadi, ali to će se promijeniti ulaskom Pašalića, Modrića, Pašalića... Mene je iznenadila pozicija Baturine na zadnjem veznom, dobro je odigrao i gleda ga se kako će reagirati s pritiskom. Majer je dobro odigrao, zadnja linija vjerojatno neće biti ista.

– Javnost nekada gleda kritički prema starosjediocima, Perišić je izuzetno bitan za reprezentaciju, zbog karaktera i iskustva. Nama je bilo bitno da se fizički vrati i kada je spreman, tada je jedan od boljih igrača na svojoj poziciji, on ne treba biti upitan. Bit će mu zahtjevno protiv najboljih reprezentacija Europe, on je pokazao da može, ali utakmice će same pokazati koliko će ići do kraja. Ako bude spreman, mogao bi raditi velike probleme Carvajalu.

– Mladim igračima poput Baturine i Sučića treba davati što više ovlasti da jednog dana budu vođe. Sučić ima veliko samopouzdanje i bez problema ide u rizik, mogao bi biti faktor iznenađenja. Prvi izbor za napadača? Spomenuo bih Kramarića koji je sjajno surađivao s Petkovićem, teško je to pitanje. Budimir i Bruno su u sličnoj formi, vjerujem da će izbornik Dalić najbolje odlučiti i da će se specifično pripremati za svaku utakmicu, sve je otvoreno.

– Dobro je što igramo protiv jakog Portugala, ali očekujem da će biti mali rezultat poput 1:1 ili 0:0 jer će svi isprobavati snage. Ako izgubimo, mislim da imamo mentalne snage da nas to ne poremeti. Luka Modrić? Velika mentalna snaga, mislim da je bespredmetno pričati kakav će biti, odmorio bi ga maksimalno da se rastereti, nije se zasitio i vidimo da želi igrati i osvajati. Poznavajući Luku, nije on tip koji će tražiti poštedu.

– Složio bih se da imamo najtežu skupinu na Euru, ali vjerujem da ćemo pokazati gard protiv Španjolske i ostalih. Mi smo uvijek skeptični prema velikim turnirima, ali na sreću vatreni nas uvijek razuvjere jer znaju odigrati turnirski način. Favoriti za medalje? Francuska, Engleska, netko iz naš skupine, Njemačka zbog Kroosa.