Užas u Rimu! Trojica navijača izbodena nožem, 150 huligana sukobilo se kod Koloseuma

Trojica navijača Real Sociedada izbodena su nožem u središtu Rima u sukobu s navijačima Lazija uoči utakmice Europa lige između ta dva kluba koja se igra u četvrtak, priopćila je talijanska policija.

Sedamdesetak španjolskih navijača napalo je oko 80 navijača Lazija u Via Leonina, u blizini Colosseuma u srijedu kasno navečer, rekao je glasnogovornik rimske policije.

Koristili su se tupim predmetima i noževima, rekla je policija, objavivši sliku oružja za koje se pretpostavlja da je korišteno u napadu, među kojima su čekić, palice, ključevi i lanac. Napadači su pobjegli čim je policija stigla, rekao je glasnogovornik.

22.01.2025, SS Lazio🇮🇹 before streetfight against Real Sociedad🇪🇸 ~70 RSF Firm (Real Sociedad) travelled to Rome. They were in a pub of the city centre when ~80 Lazio attacked them. Several Real Sociedad got stabbed, 3 of them are in the hospital in critical condition, all videos… pic.twitter.com/ZGpaUXUCah