Vatreni ne sumnja: 'Dinamo će ponovo biti prvak, ali za to je najvažnija jedna stavka'

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer prije dva je mjeseca obnovio ozljedu gležnja, a nakon pucanja ligamenata morao se podvrgnuti operaciji. Najduži mu je to period izvan terena u karijeri. Trenutačno se oporavlja u Zagrebu. "Bila je da gadna ozljeda od početka i vratio sam se nakon sedam tjedana, ali zglob nije bio funkcionalan i spreman za prave napore i prije šest tjedana sam se operirao jer sam vidio da više ne mogu i da je to najbolja opcija. 'Uvijek sam se vratio bolji zdraviji iz svake tako da sam siguran da će tako biti i s ovom. Ne volim govorit o tome, ali ako već moram, volio bi se vratit kroz mjesec i po do dva, sasvim zdrav i spreman u ful pogonu", rekao je Lovro Majer.

Cilj mu je oporaviti se do četvrtfinala Lige nacija koje će vatreni igrati s Francuzima ovoga ožujka. ''Ja ću se potrudit da tako bude, ali neću stavljati nikakav pritisak. Neće biti lako, ali koga god da smo izvukli neće biti lako. Pokazali smo da možemo igrat s njima, dobili smo ih i u Francuskoj tako da ja sam optimist", rekao je Majer koji je u 2023. ostvario transfer iz Rennesa u Wolfsburg te se izvrsno snašao. Premda je nastupio tek šest puta, dvaput je zabio, oba puta protiv Bayerna.

''Ovo gledam kao neku još međustepenicu, i dalje napredujem, bez obzira na ozljedu ali smatram da nije ovo moj neki klub di se vidim imam puno veće ambicije a ja svaki dan igram da probam završit na puno većem nivou", govori Lovro Majer za Dnevnik Nove TV. Ugovor s njemačkim prvoligašem vrijedi još tri i pol godine, a trenutna mu se vrijednost procjenjuje na 20 milijuna eura. Osvrnuo se na zbivanja u Hrvatskoj nogometnoj ligi i situaciju u kojoj se nalazi Dinamo.

''Ne samo Cannavaro, najbitnije je da se vrate igrači poput Petka, Mišića i Sučića, i mislim da je to jako bitno za njih", govori Majer pa prognozira hoće li Dinamo uspjeti obraniti naslov: "Da, i to sam rekao i prošle godine sam imao jednu takvu okladu gdje sam dobio na kraju", rekao je hrvatski reprezentativac. Za Dinamo je nastupao od 2018. do 2021. godine, a od tamo je otišao u Francusku za 12 milijuna eura. Kako Dinamo izgleda na početku proljetnog dijela sezone saznat ćemo 25. siječnja kada će plavi zaigrati s Istrom u 19. kolu prvenstva.

