Sopić otkrio što se dogodilo u Rijeci: 'Jedna je istina! Nisam tako mogao, ponudio sam otkaz'

Odlazak Željka Sopića s mjesta trenera Rijeke na početku sezone, nakon što je momčad sjajno igrala prošlu, bio je iznenadan i poprilično slabo objašnjen. Premda su mu trofeji izmakli, izvrsno je vodio ekipu te se očekivalo da će tako nastaviti. Premda nije bio u dobrim odnosima s predsjednikom i vlasnikom kluba Damirom Miškovićem, nije bilo za očekivati da će takvo što presuditi njegovoj budućnosti na klupi. Kako Sopić tvrdi sve je počelo jer u momčad nije želio staviti Stevena Juncaja (26). Riječ je o igraču čiji se otac George Juncaj spominjao kao ulagač i potencijalni kupac Rijeke.

Riječ je o Amerikancu crnogorskih korijena koji je 2019. godine postao vlasnik nogometnog kluba iz okolice Detroita 50 Michigan Starsa te bio ulagač u slovensku Goricu. Njegov sin Steven došao je u Rijeku tijekom ljeta 2023. godine dok je na klupi još bio Sergej Jakirović. Odigrao je dvije utakmice u Kupu da bi u travnju 2024. godine otišao na posudbu u klub svoga oca. Tijekom ljeta, igrač koji je stigao kako bi približio ulagača s klubom, napustio je Rijeku bez odštete. Sopić je otkrio detalje sukoba s Miškovićem oko Juncaja.

"Kada je dotični gospodin dolazio u Rijeku, ja nisam bio tamo, nego Sergej. Čovjek nije imao kvalitetu da bude u Rijeci, nemamo se kaj lagati. Ni po jednom kriteriju nije trebao biti dio rostera. Postoji samo jedna istina i ja ću je se sjetiti s 90 godina. Shvaćam privatni kapital, sve mi je jasno. Reci mi da gurnem dečka od 12 godina jer je projekt Rijeke i ja ću ga gurnut, nema problema. Ali ovako... Ubit će te javnost, novinari, a dečki u kabini... Kaj, oni ne kuže što se događa", pitao se Sopić u svome razgovoru za Podcast Incubator.

"Ljudi, ja se borim za prvaka i morao bih staviti nekoga da igra? Na tom nivou? Da vodim Špansko, ne može ni tada. A ovako, nemoj me ni pitat. Nekad se ne mora sve ni reći, nego budeš gospodin i šutiš. Nisam bio tamo kad je čovjek došao, a bio sam tamo kad su se neke stvari tražile. Znaju svi tada u klubu, od Raića-Sudara do gospodina gore, da sam dao zbog toga mandat na raspolaganje tri dana prije utakmice s Goricom. 'Ja ne bih, a vi dovedite nekoga tko hoće', to je bio moj stav. Znam da je predsjednik Mišković tada bio u Dubaiju. U kabini su 22 ili 25 igrača, meni je isti prvi i zadnji. I ja bih nakon ovoga trebao razgovarati s njima? Ja to ne mogu, niti ću ikada moći. Uvijek sam za to da se gura domaći dečko, kako god se zvao. Ali ovako nešto, ja ne mogu", rekao je Sopić.