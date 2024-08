VIDEO Kranjčar: Dinamu nećemo čestitati na ulazak u LP. Bilo bi iznenađenje da se ne prošeta do titule

U sklopu nove emisije Večernjeg TV-a došao nam proslavljeni vatreni, legendarni Niko Kranjčar, najmlađi Dinamov kapetan u povijesti i sin još jedne Dinamove legende, Zlatka Kranjčara. Hrvatski prvak sinoć je u Maksimiru odigrao sjajnu utakmicu te razbio Qarabag 3:0 i tako došao na korak do Lige prvaka.

Svoje dojmove o jučerašnjoj utakmici s našim voditeljem i novinarom Tomislavom Dasovićem podijelio je Nikokoji se pridružio U-21 reprezentaciji i stožeru novog izbornika Ivice Olića pa će se dotaknuo i toga.

- Fantastičan rezultat za Dinamo, oni već tradicionalno u Europi podižu naš koeficijent. Utakmica otvorena, šanse za obje strane, Dinamo je iskoristio svoje šanse, Qarabag nije. Po najavama je bilo evidentno da su Azeri vrhunska momčad koja može svima stvoriti probleme, moglo se očekivati da neće biti lagana utakmica. U nekim trenucima su nas oduševili, ali isto tako, Dinamo je detektirao njihove mane i dolazio u velike prilike. Dinamo je pokazao da je ozbiljna europska momčad i naš najveći klub, ali nikako im ne možemo čestitati na prolasku zbog količine šansi koje Qarabag stvara. Dinamo također ostvaruje najveće rezultate na ovim prostorima.

- Po meni je najveći dobitak Dinama u ovom prijelaznom roku ostanak Baturine i Sučića i Petković koji je sigurno udarna igra. On je svojom pojavom dimenzija više za ovu momčad. Baturina je u drugom poluvremenu imao fantastičnih 20 minuta, šteta što to nije okrunio golom, veseli me povratak Pjace i mislim da može puno donijeti Dinamu. Toliko toga lošeg je prošao u karijeri i drago mi je zbog njega, zaslužio je postići prvi pogodak za Dinamo u Europi ove sezone.

- Dinamova sportska politika je na jako visokoj razini, nadam se da će sportski direktor Marić imati još kojeg asa u rukava. Smatram da će Mmame postati najbolji stoper u klubu. Fali im malo više iskustva i kotačić-dva da budu kompletna momčad, ako svi ostanu na okupu, mogli bi napraviti dobar rezultat u Ligi prvaka.

- Rano je reći da će se Dinamo proštetati do naslova, ali trebali bi po svemu sudeći. Bilo bi veliko iznenađenje da ne uzmu naslov bez problema. Žao mi je Hajduka jer se nalaze u velikim problemima, ali daleko sam od Splita i ne znam što se dogodilo, teško mi je komentirati. Ali, da je Perišić došao i iz sebičnih razloga, treba mu skinuti kapu i odati priznanje jer je zbog njega nastao novi val euforije. On je bogatstvo za našu ligu.

- Nije me iznenadilo što je Modrić ostao u reprezentaciju, da on to ne želi, već bi odavno saznali. Smatram da će i dalje imati glavni ulogu i da će biti od koristi Hrvatskoj. Luka i izbornik će vidjeti što je u najboljem interesu našeg nogometa, trebamo biti presretni što je tu.

- Imam čast i zadovoljstvo vratiti se u reprezentaciju i hrvatski nogomet, mislim da najviše mogu vratiti našem nogometu kroz reprezentaciju. Imam čast ponovno surađivati s Ivicom Olićem, velikim nogometašem i svojim prijateljem. Emocija je ovdje svakako prisutna i to me jako ispunjava i uveseljava.

