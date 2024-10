VIDEO 'Hrvatska je oštećena! O čemu su razmišljali ti ljudi? A s ovim igračem smo pogodili'

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 3:3 u Varšavi protiv Poljske u susretu 4. kola Lige nacija. Bodom su vatreni matematički potvrdili status prvog nositelja u ždrijebu kvalifikacija za SP 2026. godine, ali još nisu osigurali nastup u četvrtfinalu Lige nacija koje se igra u ožujku sljedeće godine. Hrvatska je nakon pet minuta bila u zaostatku nakon pogotka Zielinskog, ali u razdoblju od 20. do 26. minute golovima Sose, Petra Sučića i Baturine prelaze vatreni u vodstvo. Poljaci su u završnim trenucima prvog dijela preko Zalewskog smanjili zaostatak, a onda su ga u 69. minuti nakon gola Szymanskog i anulirali. Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Dominika Livakovića. Taj trenutak, kontakt njega i Roberta Lewandowskog podigao je puno prašine u nogometnom svijetu.

Komentar na sve to u studiju Večernjeg TV dobili smo od Ognjena Vukojevića. Nekadašnji vezni igrač Dinama, zagrebačkog i kijevskog, upisao je 55 nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Dugo je radio u stožeru Zlatka Dalića kao skaut i analitičar, a zadnje vrijeme provodi kao izbornik naših U-20 i U-23 reprezentacija koje nisu "stalne" već se okušavaju tek u prijateljskim utakmicama. Stalan posao mu je pak u kijevskom Dinamu, za kojeg radi kao analitičar.

- Bila je to zanimljiva utakmica i s nogometne i nenogometne strane. Dobili smo tri igrača za budućnost, a bit ćemo i u prvom potu kvalifikacija za SP. To su pozitivne stvari, a ona negativna je svakako dekoncentracija koja nam se događala i na Euru te protiv Škotske sada. Dogodila nam se pomutnja u fazi obrane, takve stvari nam se događaju i protiv velikih, ali i "srednjih" europskih ekipa, a ne bi nam se smijele događati - rekao je Vukojević u uvodu.

Sustav igre? Igramo s trojicom u obrani, u nekim trenucima izgledamo dobro, ali i primamo golove...

- Ljudi koji su duboko u nogometu to znaju, sustav s tri igrača u fazi obrane donosi pozitivne i negativne strane. Puno je lakše otvoriti igru s trojicom iza, međutim u fazi obrane osjeti se da nam nedostaje igrač u sredini terena. Uvijek protivnička ekipa ima jednog igrača više. Bočni igrači poput Perišića, s više napadačkim karakteristikama, njima treba još ritma. Dvije utakmice u takvom sustavu u tri dana su teška zadaća za njega, ali trebao bi u nastavku sezone dovesti svoje fizičko stanje na željeni nivo. Falili su nam Stanišić i Juranović, Sosa je na drugoj strani također bolji ofenzivno tako da nam treba još vremena za uigravanje. Moje mišljenje je da Hrvatskoj bolje odgovara sustav s četvoricom u zadnjoj liniji.

Luka Modrić? Je li bio umoran?

- On je fenomen, o tome nemamo što puno razgovarati, ali osjeti se da mu je teško igrati svaka tri-četiri dana. On je vukao momčad i u prvoj utakmici gdje je bio naš najbolji igrač. Jučer se pokazalo da je i taj njegov "dječji vrtić" preuzeo ulogu na sebe. To što su mladići pokazali nije nikakvo iznenađenje. Oni će iskustvom Lige prvaka postati stožerni igrači reprezentacije, uz Luku i Kovačića.

Crveni karton Livakovića?

- Bili smo oštećeni. Izgledalo je nezgodno, ali to nije za crveni karton. Livaković je bio prvi na lopti, moje je mišljenje kao profesionalnog igrača da je Lewandowski to sve iskoristio na svoj autoritet, možda je bio i teatralan. Sudac je odmah izvadio crveni karton, ali čudno je što se VAR nije uključio. Vjerojatno je i VAR procjenio da je bio opasan start pa se nisu uključivali, ali bila je izbijena lopta pa mi nije jasno o čemu su razmišljali...

Je li to sad problem za Hrvatsku?

- Mislim da će dobiti jednu utakmicu kazne. Izbornik Dalić ima Ladića, Mrmića i Subašića za pomoćnike, oni će pratiti sve naše kandidate. Za utakmcu u Škotskoj ne mogu pogriješiti. Škoti su jaki iz prekida, imaju dobre skakače. Ovisit će o formi u klubu koga će Dalić staviti, ali neće biti problema s vratarima.

Matanović?

- Upoznao sam ga prošlo ljeto kada smo u Austriji igrali s U-23 reprezentacijom. Matanović je ušao u igru i zabio gol. Na njega mi je pozornost skrenuo Stipe Pletikosa koji prati mlade igrače po Europi. S njim smo pogodili, dobili smo pravog napadača. Mislim da nije igrao u mlađim kategorijama, lani smo u 6. mjesecu igrali protiv Katara, njihove A-reprezentacije, ušao je u igru i odlučio utakmicu. Pokazalo se da je on igrač za budućnost. Budimir igra sjajno, Španjolska mu odgovara, a Dalić ih dozira s obzirom da su sličan tip napadača. Ovisi sve i o formi Petkovića koji nosi Dinamo, ne smijemo ga nikada otpisivati.