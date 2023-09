UŽIVO Gojo igra meč karijere: Đoković servira za 2:0 u setovima

Hrvatski tenisač Borna Gojo u New Yorku je ostvario rezultat karijere ulaskom u osminu finala US Opena, a večeras igra protiv Novaka Đokovića za moguće mjesto u četvrtfinalu. Jasno, osvajač 23 grand slam naslova favorit je u ovom dvoboju, ali Borna Gojo je oduševio svojim igrama na US Openu gdje je dosad ostvario već šest pobjeda jer se do glavnog turnira morao probijati kroz kvalifikacije.

Legendarni bivši tenisač, a sada poznati komentator Eurosporta Mats Wilander je u najavi tog meča za Večernji list rekao da se Gojo mora odlučiti hoće li riskirati u udarcima i lupati svom snagom, ili će se odlučiti za još naporniju taktičku igru nadmudrivanja i zadržavanja Novaka čim dulje u poenima i na terenu. Više o tome pročitajte OVDJE. A poznati teniski analitičar Craig O'Shannessy predviđa da Borna Gojo ima samo 10 posto šanse pobijediti Novaka Đokovića, više o njegovoj prognozi pročitajte OVDJE.

Pratite tijek meča:

2. set Gojo - Đoković 5:6

5: 6 BREAK - Borna u problemima, Novak ima 0:30. Borna bira pravi trenutak za kratku loptu, smanjuje na 15:30. Servis winner - 30:30. Još jedan odličan Bornin napad, jakim forhendom u stranu izbacuje Novaka iz ravnoteže, a potom posprema smash winner za 40:30. Novak izjednačuje u sljedećoj izmjeni. Potom Borna opet ima priliku za smečiranje, ali nije to najbolje izveo, Novak mu je vratio loptu pod noge, a Gojo ne uspijeva prebaciti mrežu - nova break lopta za Đokovića u ključnom trenutku završnice 2. seta. I sljedeći poen Gojo loptu šalje duboko u mrežu, prijeti mu gubitak i ovog seta - 5:6. Đoković je još jednom pokazao da je vrhunski u trenucima kada se lomi set.

5:5 - Đoković radi dvostruku servis pogrešku, a nakon toga u sljedećem poenu Borna odlično napada i ulazi u teren i tjera Novaka na izbacivanje lopte u aut - 15:30. Ali, Đoković nakon toga isporučuje precizni as "na T" - 30:30. Gojo udara jaki return ali lopta izlazi u aut - 40:30. U kratkoj izmjeni Gojo poteže forhend još jednom, ali opet promašuje, lopta završava u mreži - 5:5.

5:4 - Još jedan siguran gem za Bornu na servisu. I on je sada gem zaključio asem - 5:4. No, Borna je zasad najslabiji na vraćanju servisa, osvojio je dosad samo sedam poena na Novakovim servisima, a imao je i jedan break u međuvremenu. Morat će učiniti više kada Đoković servira ako misli nešto učiniti u ovom meču.

4:4 - Novak i dalje jako uvjerljiv na svom servisu. Jedini poen za Bornu u ovom gemu bila je Novako dvostruka servis pogreška. Gem je zaključio asem.

4:3 - Evo konačno i jedan uvjerljiviji servis gem za Bornu, osvaja gem bez izgubljenog poena.

3:3 - Đoković osvaja još jedan servis gem bez izgubljenog poena.

3:2 - Gojo je u drugom poenu neuspješno pokušao tweener nakon što ga je Đoković lijepo lobao. U lijepoj izmjeni Borna tjera Novaka na kraću loptu, koju potom Borna uvjerljivo zakucava. I ovaj gem na Bornin servis odlazi na 40:40. Borna dolazi do gem lopti jakim napadom forhendom po paraleli. A potom asom dolazi na 3:2.

2:2 - Novak je sada opet siguran, osvojio je još jedan svoj servis bez izgubljenog poena.

1:2 - BREAK Gojo igra sve bolje. Uz servis sada su tu i ostali udarci. Smash winnerom dolazi na 40:15. Publika je počela zviždati Novaki smatrajući da kao odugovlači s pripremom na povrat servisa. Kratko je to trajalo. Sada je 30:30. Duga izmjena u kojoj je Borna opasno živio, umalo mu je lopta završila u autu, ali izdržao je i natjerao Novaka na izbacivanje u aut - 40:30. Na žalost nakon toga Borna radi još jednu dvostruku servis pogrešku - 40:40. U sljedećoj izmjeni obojica su oprezni, ali prvi popušta Borna i šalje bekend u mrežu s neprisiljenom pogreškom - break lopta za Novaka. Sada već nekoliko puta Borna ne pogađa prve servise. Ali, iskupio se fantastičnom i preciznom bekend paralelom za novi winner i izjednačenje. Opet promašen prvi servis. I još jedna dvostruka servis pogreška za novu Đokovićevu break loptu. I još jedna dvostruka servis pogreška! Đoković se vratio u drugi set - 2:1. U ovom gemu je imao ČAK PET DUPLIH!

2:0 - BREAK: Odličan Bornin forhend winner za prvi poen. U trećem poenu Đoković loše krati jednu loptu koja završava u pol mreže 15:30. Đoković potom dva puta zaredom ne uspijeva pogađati prve servise, na prvom Borna to nije iskoristio, ali u drugom slučaju jest jakim returnom, a nakon toga je efektno winnerom pospremio kraću loptu - prva break lopta za Goju! 30:40. Novak opet ne pogađa prvi servis. Evo ga! Prvi break za Bornu je to, Gojo je opet dobro returnirao i ostao je čvrst kad ga je Novak krenuo slati po kutevima, Novak je krenuo izaći na mrežu, ali ga je Gojo uhvatio u raskoraku i osvojio je poen za 2:0.

1:0 - Borna drugi set otvara izlaskom na mrežu, što je možda i malo zbunila Novaka koji šalje loptu u mrežu. Nakon toga Borna igra dvije odlične izmjene, u prvoj mu lopta ipak odlazi u aut, a u drugoj tjera Novaka na slanje lopte u mali aut. Potom se vraća Bornin as - 40:15, i zatim ide još jedan servis winner. Borna osvaja prvi gem u drugom setu

1. set Gojo - Đoković 2:6

2:6 - Đoković je još jednom uvjerljiv na svom servisu i bez većih problema osvaja gem i prvi set. U jednoj jakoj izjavi Gojo je odlično napao Đokovića, ali je Novak još bolje kontrirao dok je sljedeća Bornina lopta završila u mreži.

2:5 - Gojo na početku gema čini još jednu neprisiljenu pogrešku i izbacuje loptu u veliki aut. Također, pada mu postotak ubačaja prvog servisa. Već je 0:30. Kamera na stadionu pokazuje da je Bornina lopta tek u milimetarskom autu. To je kao potaknulo Bornu za odličan servis winner - 15:30. Zatim ide još jedan servis winner - 30:30. I pogađate, stiže i treći zaredom servis winner - 40:30. Publika plješće Borni. Zatim ipak promašuje prvi servis, a u lijepo izmjeni, Đoković koristi loptu iz kuta i zabija prekrasnu forhend paralelu pa biva nagrađen ovacijama publike - 40:40. Zatim slijede ovacije za Goju za njegov jaki forhend winner koji se linije terena držao za tek milimetar. Dva sljedeća poena Đoković izbacuje u aute - 2:5.

1:5 - Gojo osvaja prvi poen na Novakovm servisu nakon što se lijepo snašao na mreži plasiravši Đokovića za winner. Još jednim winnerom Borna dolazi do 30:30, ali potom ne uspijeva vratiti Novakov servis. Đoković vodi 5:1

1:4 - Nakon 30:15 za Goju, Đoković osvaja sva poena i dolazi do nove break lopte, ali je Borna spašava u vrlo kvalitetnoj izmjeni i forsira Đokovića na izbacivanje u aut. No, nakon toga, Novak je bolji u izmjeni i pogađa winner za novu break loptu. Uslijedila je još jedna jaka dulja izmjena, iako po sredini terena, a Borna je za malo izbacio loptu u aut i Đoković odlazi na 4:1. Čini se da je nervoza na početku poremetila Gojin ritam, ali na trenutke pokazuje da se može upustiti u izmjenu s Novakom.

1:3 - Još jedan uvjerljiv servis gem za Đokovića u kojem je vodio 40:0. I taj gem osvaja bez izgubljenog poena.

1:2 - Treći gem Borna otvara asem. Nakon toga dva poena zaredom uzima Novak, koji zasad drži bolju kontrolu nad izmjenama udaraca. Borna još jednim asem izjednačuje na 30:30. Na 40:40, Borna je odlično servirao, Novak je loptu jedva vratio u polje, ali kratku loptu Gojo krivo usmjerava baš u kut gdje je Novak koji mu vraća loptu iza leđa, a Gojo je šalje u veliki aut - nova break lopta za Srbina. Goju i tu spašava odličnim servisom. Nakon toga Gojo lijepo izlazi na mrežu i dolazi do svoje prve gem-lopte. I eto i prvog gema za Goju nakon što je Novak učinio neprisiljenu pogrešku bekendom.

0:2 - Đoković svoj servis gem započinje asem, nastavlja servis winnerom pa onda servira još jedan as za 40:0. Sljedeći servis Borna također nije vratio u teren. Đoković vodi 2:0.

0:1 - Prvi servira Borna Gojo, a već u prvom gemu Đoković radi pritisak i dolazi do prve dvije povezane break lopte 15:40. Prvu je Borna spasio sjajnom kratkom loptu, a drugu asem. Novak potom dolazi do još jedne break lopte, ali Bornu opet spašava odličan servis. Potom u duljoj izmjeni Novak izbacuje Bornu iz terena i postiže lak winner na mreži, to je već 4. break lopta u prvom gemu. U sljedećem poenu Gojo izbacuje jedan rani forhend daleko u aut iza osnovne linije i to je prvi break za Đokovića