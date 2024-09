Urnebesna scena iz šeste lige obilazi svijet: Trener uletio u teren i faulirao igrača, nastao je kaos

Trener talijanskog šestoligaša Subbiana Alessio Guidotti postao je hit na internetu zato što je u utakmici protiv Pontassievea napravio - prekršaj na igraču. Da, ono što je zadatak protivničkog igrača napravio je on, i na taj način je spriječio akciju iz kontre.

Naravno, ekipa Pontassievea ga je napala, a sudac nije imao izbora osim dodijeliti mu crveni karton. Naravno, trener je prihvatio kaznu i ispričao se protivnicima.

Sve u najboljoj namjeri za svoju momčad, isplatilo se, ostalo je na kraju 0-0, ali potez je svejedno bio nesportski. Očekivao se i otkaz, ali do njega ipak nije došlo, no za ovaj potez bi ga svakako talijanski savez trebao kazniti.

"Nedjeljama mi smo svi nogometni fanovi koji gledaju utakmice, pogonjeni strašću prema igri. Ovaj prekršaj bio je nesportski i zaslužuje kaznu, koju je naš trener dijelom i dobio. Isto tako, uvjereni smo da taj incident nema veze s nasiljem te da je našem treneru jako žao. Nadamo se da će ostati na ovome", kažu predstavnici Subbiana.

Italy's 6th division (Promozione) 🇮🇹



Pontassieve v Subbiano, the visitors' coach enters the pitch to stop a counter-attack 🫢



Most obvious red card in football's history 🟥 pic.twitter.com/UtsquhfQ9E