VIDEO Da se naježiš! Govor Luke Modrića oduševio je Hrvatsku, pogledajte emotivne trenutke iz svlačionice

Nije si bolji poklon za 39. rođendan mogao darivati Luka Modrić. Hrvatski maestro, veličanstveni kapetan vatrenih bio je strijelac jedinog pogotka u osječkoj utakmici Lige nacija protiv Poljske. Njegovom velemajstorijom početkom drugog poluvremena Hrvatska je zabila gol vrijedan važna tri boda u utrci za mjesto u četvrtfinalu Lige nacija.

Cijela hrvatska reprezentacija odmah poslije utakmice imala je priliku uživati u maloj proslavi Modrićeva rođendana. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić i još poneki uzvanici priključili su se proslavi, a Modrić je u tom povodu održao emotivni govor.

- Ništa dečki, hvala vam na čestitkama. Ovako se igra za Hrvatsku, ovako se bori, trebamo nastaviti dalje, pred nama je, više pred vama, velika budućnost. Samo treba ovako nastaviti, ovo je putokaz, pravi pokazatelj da imamo i dalje pravu ekipu, trebamo vjerovati u nas i nastaviti ovako u nove pobjede. Hvala! - rekao je Luka i zaradio veliki pljesak svih okupljenih, nakon čega je zarezao slavljeničku tortu.

Govor je održao i izbornik Zlatko Dalić:

- Dečki, čestitam vam na pobjedi. Kapa do poda za današnju mušku utakmicu, dugo nismo bili ovakvi. Ovo je pravi put za sve nas, na dobrom smo putu da Hrvatska bude kakva je i bila. Vjerujte u sebe, ovo je bilo jako dobro, kad se još vrate dečki koji fale, to će biti top. Vjera u sebe, puno energije, ljubavi, emocija što imate, i to je to. Idete svojim klubovima, sretan vam put svima, odmorite se, eto nas opet za 20 dana. Kapetane, tebi u ime svih nas, Saveza, predsjednika, stožera, svih dečki, sretan rođendan, i da nas, ako dragi Bog da, još uvijek ovako vodiš, da budeš s nama, da te ekipa podržava - rekao je Dalić.

Podsjetimo, Hrvatska nakon dva kola u Ligi nacija ima poraz iz Portugala i pobjedu u Osijeku s Poljskom. Sljedeće okupljanje na redu je u listopadu. Vatreni prvo igraju u Zagrebu sa Škotskom (12.10.), a tri dana kasnije na rasporedu je utakmica s Poljskom u Varšavi.

