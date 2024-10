U šetnji Salzburgom naletjeli smo na poznato zagrebačko lice, sa suprugom je išao u šoping

Salzburg. Jedan uistinu prekrasan barokni grad, četvrti po veličini u Austriji, danas će biti domaćin Dinamovog trećeg izazova u ovosezonskoj Ligi prvaka. Ono što je u srijedu obilježilo ambijent u tom gradu koji u prijevodu doslovno glasi 'slana tvrđava' je kišno i maglovito vrijeme. S brojnim tvrđavama i dvorcima koji na brdima okružuju grad, taj ambijent je još više dobio na osjećaju nečeg otmjenog i jesenskog, ali i u drugu mjeru nečeg mističnog.

Inače prilično studentski nastrojen grad je najpoznatiji kao rodno mjesto Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa je stoga, gdje god se okrenete, sve označeno likom i djelom jednog od svjetski najpoznatijih skladatelja, ako ne i najpoznatijeg. Isto tako, Salzburg je kao barokni grad magnet za posjetitelje koji su ljubitelji arhitektonskog i povijesnog aspekta gradova. Vrlo je zanimljiva činjenica da je grad nazivan austrijskim Rimom zbog svojeg povijesnog utjecaja pod Rimskim carstvom, ali i generalno zbog svoje povijesne vrijednosti. Prije 28 godina centralna jezgra grada je uvrštena na Unescov popis mjesta svjetske baštine u Europi, a ono što nam je posebno zapalo za oko u gradu je izniman broj crkvi. U malo širem krugu od centra ih je čak 27.

'Čim dođete u Salzburg počet ćete pjevati songove iz 'Moje pjesme, moji snovi'

Prilično standardan dan

Posebno su nam zapale za oko i cijene u gradu tek pet kilometara udaljenom od njemačke granice. Budući da je Salzburg svjetsko središte jedne od najpoznatijih svjetskih tvrtki, Red Bulla, prvo smo u centru otišli pogledati cijene u centralnoj trgovini Red Bulla nazvanoj Red Bull World, no ne zbog energetskog pića, već zbog odjeće. Jakne se kreću između 350 i 450 eura, džemperi između 150 i 200 eura, kape i šalovi su oko 20 eura, a majica kratkih rukava oko 70. Cijene nisu pretjerano jeftinije ni u drugim trgovinama u centru. Glavno jelo u samom centru grada možete pronaći po cijeni najčešće između 15 i 25 eura, a što se tiče kultne šnicle, ona je u prosjeku 18 eura u centru grada.

U kišnim vremenskim uvjetima u jutarnjim satima, pa i nešto malo poslije podneva, niste mogli znati da se u srijedu u Salzburgu održava utakmica Lige prvaka. Bio je to jedan prilično standardan dan u jednom od najbolje očuvanih gradova sjeverno od Alpa. Glavne ulice su bile krcate turistima koji su pričali na engleskom jeziku, isprobavali delicije poput Mozartovih kugli, posjećivali rodnu kuću kultnog skladatelja te brojne muzeje u užem centru koji se prostire uz rijeku Salzach.

Baš ispred rodne kuće Mozarta smo sreli člana Dinamovog Nadzornog odbora, odvjetnika Sašu Pavličića-Bekića, koji je na takozvanom korzu šetao sa svojom suprugom i išao u šoping. Uoči utakmice je bio u pozitivnom ambijentu vezano za sam rezultat, ali nam je rekao da je takav bio i prije teškog poraza u Münchenu protiv Bayerna te da će uvijek imati takav stav, neovisno o snazi momčadi protiv koje Dinamo igra.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policija na oprezu

Od navijača smo sreli jednu raspoloženu ekipu kombiniranu od prijatelja i članova obitelji, starijih i mlađih muškaraca, koja je na utakmicu stigla iz Karlovca. Razgovarali smo s naizgled 'vođom' te ekipe od desetak navijača, gospodinom Igorom.

- Došli smo ovdje baš onako pravo navijački, zagrijavanje je za utakmicu rano počelo, kao što vidite. Austrijska policija nas je predstavila nasilnicima, a ne boje se tako kad idu kod nas dolje na more - rekao je naš sugovornik kroz šalu, pa nastavio:

- Malo nam je zima, bilo bi nam ljepše da je bolje vrijeme. Došli smo na dva noćenja tu, od utorka do četvrtka. U utorak smo bili u Augustineru u pivnici koja je na dan utakmice zatvorena, baš zbog utakmice, ali mi se uvijek snađemo. Bili smo tu i prije dvije godine kad je Dinamo igrao u Salzburgu, tako da nismo došli puno razgledavati jer već znamo grad, taj dio smo riješili prije. Nismo bili na prvoj utakmici u Münchenu jer dolazimo samo na ove utakmice gdje mislimo da se može doći do bodova. Zato ćemo ići i u Bratislavu, ide se samo tamo gdje bi se moglo nešto proslaviti - zaključio je sugovornik iz vesele karlovačke ekipe.

Kao što su i rekli navijači, austrijska policija je uz žestok oprez predstavila dolazak Dinamovih navijača, no barem do 15 sati, kad je ovaj tekst napisan iz Salzburga, nismo dobili dojam da bi oni trebali imati takav strah prema ljubiteljima zagrebačkog kluba. Svjesni smo da ovo nije ništa senzacionalistički niti vrijedno jakih naslova i događanja, ali dan u Salzburgu je do tog spomenutog perioda uistinu bio običan.