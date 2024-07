'U Rijeci su me psihički uništili, slobodno to napišite. Nisu mi ništa pomagali'

Osam dana dijeli Osijek od prvog nastupa u drugom pretkolu Konferencijske lige kada će kao protivnika vrlo vjerojatno imati estonsku Levadiju.

Igrač Osječana Roko Jurišić (22) prije pola godine prešao je iz Rijeke na Opus Arenu i odmah si zacementirao mjesto u prvoj postavi na poziciji lijevog beka. Još u doba Zekića je tako bilo i pretpostavlja se da će tako biti i s talijanskim trenerom Federicom Coppitellijem.

Za Sportske novosti je opisao period u Rijeci kojeg ne pamti po dobrome, a kojoj je zabio u predzadnjem kolu u prošloj sezoni:

"Slavio sam zato što sam zabio klubu koji mi nije puno pomogao i koji me dosta psihički uništio. To slobodno možete napisati. Dok sam bio mlad, nisu mi uopće pomogli. Baš sam bio sretan što sam zabio njima, to mi je bio i jedan od ciljeva kada sam došao u Osijek, da zabijem Rijeci".

Godine igranja su pred njim. Nada se i pozivu u reprezentaciju:

"Rekao bih da, to mi je sada najveći cilj. Mislim da mogu, ali vidjet ćemo. Fokusiran sam na iduću sezonu, pogotovo na Europu, da napravimo što bolji rezultat. Sav fokus je na Osijeku, a reprezentacija bi bila samo nagrada".

