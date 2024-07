Šezdeset i devet dana. Toliko točno iznosi stanka između posljednjega kola prvoligaške sezone SuperSport HNL-a u prošloj i prvoga kola u novoj natjecateljskoj sezoni. Čini se – predugo. Nikada dulje. Nova sezona tako počinje tek 3. kolovoza, što klubovima i trenerima, naravno, odgovara, jer tek kompletiraju rostere, "a i noge su igračima krajem srpnja olovne od teških priprema", međutim – postoji li netko u hrvatskom nogometu kome je bitan interes navijača? A njima će, vjernima tradiciji i gladnima domaćega nogometa, ovoga ljeta sigurno nedostajati – Superkup. Kojega u rasporedu nema, a termin za njega postoji: da je Rijeka osvojila Kup, odnosno da Dinamo nije osvojio dvostruku krunu, igrao bi se u nedjelju, 28. srpnja. Između dvije Rijekine službene europske utakmice.

Propisi Hrvatskog nogometnoga saveza u svezi s ovim natjecanjem kao da su uklesani u kamenu: "Superkup je utakmica u kojoj se međusobno sastaju državni prvak i osvajač Hrvatskoga kupa." To natjecanje doživjelo je 14 izdanja, u kojima Dinamo ima osam naslova pobjednika, Hajduk pet, a jednom je slavila Rijeka.

No, napravite li anketu među navijačima s pitanjem bi li trebalo mijenjati propozicije Superkupa kako bismo ga gledali svake godine, vjerojatno bi velika većina bila za to. Naime, u nekim europskim zemljama ne inzistira se na tome da Superkup međusobno igraju isključivo prvaci i pobjednici Kupa. Tako u Njemačkoj Superkup ima dva zavidna kontinuiteta; najprije od 1987. do 1996., a potom neprekidno od 2010. godine. Pa će se 17. kolovoza, tjedan dana prije početka njemačkog prvenstva, u Superkupu sastati Bayer Leverkusen – Stuttgart, odnosno prvak/osvajač Kupa protiv drugoplasirane momčadi prvenstva.

U Engleskoj njihov Superkup pod nazivom Community Shield ima tradiciju još od 1908. godine. Primjerice, u finalu toga natjecanja 2023. godine – nakon što je Manchester City osvojio dvostruku krunu – Guardiolina momčad igrala je protiv drugoplasiranoga u prvenstvu, Arsenala. U Turskoj se također Superkup igra u ovome formatu kontinuirano od 2006. godine, dok su neke zemlje to natjecanje ukinule: Austrija, Švicarska, Češka, Slovenija, Slovačka, Mađarska...

U Hrvatskoj on postoji još od 1992. godine, kada su se u njemu sastali pobjednik Kupa Inker i prvak Hajduk. Zanimljivost je da Superkup nije održan 1999. godine voljom Dinama i Osijeka, a Savez očito nije bio dovoljno snažan da provede svoj propis. Također, nedostaje nam i pobjednik Superkupa za 2020. godinu, godinu vrhunca pandemije koronavirusa, a Savez opet nije inzistirao na tome da Dinamo i Rijeka odigraju tu utakmicu.

Nema veze, strpjet ćemo se do 3. kolovoza i početka lige, ali – onako haenelovsko-ovisnički – ipak se pitamo: ako već imamo tradiciju Superkupa, zašto i kod nas ne bi zaživjelo da upravo ta utakmica označi početak nove sezone? U novome formatu. Za podsjetnik, u posljednja dva izdanja Superkupa, 2022. i 2023. godine, u Maksimiru je sudare Dinama i Hajduka u prosjeku gledalo 17 tisuća gledatelja. Ne sumnjamo da bi Dinamo i Rijeku ovoga ljeta popratilo njih barem deset tisuća. Ljudi su jednostavno željni domaćega nogometa, a propisi ionako postoje da bi ih se – mijenjalo.

Tako će od sezone 2026./2027. ponovno biti uvedeno doigravanje za ostanak u prvoligaškom društvu, u kojemu će igrati devetoplasirani prvoligaš (SuperSport HNL) i drugoplasirani drugoligaš (SuperSport Prva NL). Isto ono doigravanje kojega je HNS 2020. godine bio ukinuo, nakon što je imalo petogodišnji kontinuitet.

