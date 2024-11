Tyson se za par dana vraća u ring! Ulaznice čak i do vrtoglavih dva milijuna dolara

Samo nas nešto manje od tjedan dana dijeli od možda i najkontroverznijeg boksačkog meča u povijesti. U noći s petka na subotu, dakle 16. studenog, pred više od 80 tisuća ljudi na AT&T stadionu u teksaškom Arlingtonu sučelit će se jedan od najboljih boksača svih vremena Mike Tyson i megapopularni youtuber Jake Paul koji u posljednjih šest godina participira u viralnim boksačkim mečevima. Prema procjenama organizatora, dvoboj bi trebao biti na rasporedu između četiri i pet sati ujutro u subotu.

Razlika od 31 godine

Dakako, najzanimljiviji je aspekt ovog meča razlika u dobi. Paul je 27-godišnjak u naponu snage, dok je Tysonu 58 godina. Ta razlika od 31 godine sama je po sebi frapantna, no još i više dolazi do izražaja kad uzmemo u obzir činjenicu da će ovaj meč biti smatran profesionalnim boksačkim dvobojem koji će službeno ući u profesionalne omjere Paula i Tysona. Ovaj će meč tako oboriti rekord kao profesionalni boksački okršaj s najvećom dobnom razlikom suparnika u povijesti sporta. Mnogi su kritizirali odluku Teksaškog odjela za licenciranje i regulaciju (TDLR) koji je odobrio zahtjev da se ovaj meč učini profesionalnim, no u zakonu nigdje ne stoje restrikcije kad je riječ o maksimalnoj dobi sudionika.

Ipak, dvoboj Paula i Tysona u nekim će se detaljima razlikovati od klasičnih profesionalnih boksačkih dvoboja. Njihov meč će, ako dođe do kraja, sadržavati osam rundi po dvije minute, dok profesionalni okršaji inače uglavnom sadržavaju deset rundi po tri minute, ako nije riječ o meču za naslov prvaka koji se sastoji od 12 rundi. Još jedna razlika bit će ta da će Paul i Tyson imati 40% deblje rukavice nego što je to slučaj u standardnim profesionalnim mečevima. Nokauti će biti dozvoljeni.

Dvoboj će se emitirati na platformi Netflix i bit će dostupan za sve standardne pretplatnike, bez dodatne 'pay-per-view' naknade. To se smatra velikim presedanom u svijetu sportskih događanja, a Netflix očekuje rekordnu gledanost uživo. Što se tiče gledanja dvoboja uživo, ima još mnogo ulaznica na raspolaganju. Raspon cijena je nevjerojatan. Od najjeftinijih ulaznica daleko od ringa koje se mogu pronaći po 37 dolara, sve do onih suludih VIP paketa čije su cijene, vjerovali ili ne, na vrtoglavih dva milijuna dolara. Paket se službeno zove MVP iskustvo, a uključuje sjedalo dva metra od ringa, potom posjet svlačionici Tysona i Paula te kratko druženje i fotografiranje s njima, prijevoz u Arlingtonu, hotelsku sobu i privatne zaštitare. Prodano je deset takvih ekskluzivnih ulaznica.

Kad uzmemo u obzir samo te suludo skupe ulaznice, nije čudo da će boksači ostvariti i astronomsku zaradu. Prema informacijama koje su izašle u javnost iz tabora Jakea Paula, ukupni fond zarade za Paula i Tysona trebao bi iznositi 80 milijuna dolara, s tim da bi svaki od boksača trebao inkasirati po 50 posto od tog iznosa. Jake je i sam u jednom intervjuu izjavio: "Osvojit ću 40 milijuna dolara i nokautirati legendu." Zanimljivo, Paul je rekao da u ovaj dvoboj ulazi isključivo zbog novca, dok je Tyson izjavio da ga novac uopće ne zanima što se tiče ovog okršaja.

Pobijedio i NBA košarkaša

Podsjetimo, u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri Tyson ima omjer od 50 pobjeda, šest poraza i dva meča koja su okarakterizirana kao 'no contest', odnosno poništena borba, a ovo će mu biti prvi profesionalni meč nakon čak 19 godina. S druge strane, Paul u profesionalnim mečevima ima omjer od 10-1; prvo se boksao s youtuberima, potom s MMA zvijezdama poput bivših prvaka Andersona Silve, Tyrona Woodleya, Bena Askrena i Natea Diaza, čak i s bivšim NBA košarkašem Nateom Robinsonom, da bi jedini poraz u karijeri doživio od Tommyja Furyja, profesionalnog boksača koji je polubrat poznatijeg Tysona Furyja. Uz sve ove suparnike, Paul je pobijedio neke manje poznate profi-boksače.

Kladionice daju blagu prednost Paulu, unatoč činjenici da Tyson ima čak 58 godina. Mnogi su čak i šokirani što Paulova prednost na kladionicama nije i veća, bez obzira na Tysonovu legendarnu karijeru i vladavinu s naslovom svjetskog boksačkog prvaka u devedesetima.

Sviđao nam se ovaj meč ili ne, bez sumnje će biti jedan od najviralnijih u posljednje vrijeme. I sami organizatori istaknuli su kako nema profesionalnih boksača danas koji mogu izazvati ovakav interes kakav su izazvali kontroverzni youtuber i stari boksački as.

