Tuga u Šibeniku, poginuo je uzoran sportaš i otac dvoje djece: 'Neke sudbine su preteške, otišao je najbolji tata i divan prijatelj'

Šibenčani se u tuzi opraštaju od Narda Prelevića (34), koji je sinoć u prometnoj nesreći u šibenskom kvartu Njivice izgubio život, a iza sebe je ostavio dvoje djece i mnogobrojnu braću, rodbinu i prijatelje shrvane od boli. Tragedija se dogodila se oko 22 sata, a kako je izvijestila PU šibensko-kninska, do nesreće je došlo na ravnom dijelu ceste, zbog neprilagođene brzine, uslijed čega je vozač izgubio nadzor nad upravljačem vozila te izletio na uzdignuti betonski nogostup. Vozilom se vratio na kolnik, pri čemu dolazi do bočnog zanošenja vozila, te ponovnog izlijetanja na uzdignuti nogostup gdje vozilo udara u ogradni betonski dvorišni zid, metalni stup javne rasvjete, odbija se natrag na kolnik i prevrće na krov. Od siline udara i zadobivenih ozljeda 34-godišnji Prelević je preminuo na mjestu događaja. Njegova obitelj poznata je po uzgoju dagnji i kamenica kod šibenskog mosta, čime se bave duže od tri desetljeća.

Nardo je bio uspješan sportaš, član Društva sportske rekreacije ‘Feel the power’ i postizao je zapažene svjetske rezultate u fitnessu, body bulidingu i zahtjevnim kajak utrkama.

S trenerom Krešimirom Ivančevićem u kajaku je došao do četiri zlatne medalje. Prije godinu i pol dana osvojili su prvo mjesto u utrci od Masleničkog do Obrovačkog mosta, gdje su stazu dugu 18.5 kilometara, koja je prolazila kroz Novigradsko more, pa zatim uzvodno kroz kanjon rijeke Zrmanje, uz vrlo jake struje, prošli za jedan sat i 54 minuta te tako za čak sedam minuta srušili dosadašnji rekord staze. Iste godine Šibenčani su pobrali medalje i na fitnes prvenstvu World Athletics Federation-a u Sloveniji, gdje je Ivančević osvojio je titulu svjetskog prvaka u bodybuildingu u kategoriji Men model, dok je Nardo Prelević osvojio 3. mjesto na svijetu u kategoriji Men physique, nešto novijoj disciplini ovog sporta s rastećom popularnosti.

Prije svega mjesec dana članovi DSR Feel The Power natjecali su se na internacionalnom natjecanju u sportovima snage i Power liftingu, odžanom u Doboju, u Bosni i Hercegovini, a Prelević je osvojio je treće mjesto u Biceps Strict Curl. Bilo je to posljednje natjecanje koje je odradio. 'To su adrenalin i želja za pobjedom u kojima smo se ja i trener odlično 'pogodili'. Podrška obitelji i zacrtani cilj bili su mi najveći zalog, sve je lakše kada imaš takve motive. Mlade trrba dignuti iz fotelje, a najteže je krenuti. Kada kreneš, napraviš taj prvi korak, onda sve ide puno lakše, kako u sportu tako i u životu", rekao je Nardo prošle godine i najavio nove izazove.

Nažalost, njegovi snovi ostat će samo u sjećanju obitelji i prijatelja koji se od njega shrvani jutros opraštaju i putem društvenim mreža.

- Još jedna svića se ugasila, još jedan mladi život pun snage i elana je ugašen, još su neka dica ostala bez roditelja.... Počivaj u miru, mali, jedna je od poruka njegovih prijatelja.

- Napustila nas je predivna osoba i najbolji tata, počivaj u miru prijatelju - još je jedan od bolnih komentara koje čitamo jutros na Facebooku.

Od Narda se oprostio i Goran Šimić, šibenski powerlifter poznat i kao dobitnik nagrade 'Ponos Hrvatske' koju je dobio zbog akcija čišćenja okoliša, a posebice podmorja u čemu je i danas neumoran.

'Neke sudbine su teške, preteške. Počivaj u miru i sritan ti tvoj Božić, a tvojoj obitelji želim svu i snagu i ljubav', napisao je Šimić.