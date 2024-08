Trener Slavena suđenje na Poljudu nazvao 'sramotnim', na potezu je nova Komisija sudaca

Završilo je tek prvo kolo nove sezone HNL-a, a nova Komisija hrvatskih nogometnih sudaca već ima pune ruke posla. Novo vodstvo Komisije na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom itekako će već morati zasukati rukave nakon razvoja situacije na domaćim travnjacima pri otvaranju sezone.

Najviše se tu misli na utakmicu između Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu koja je održana u nedjelju navečer. Na kraju je Hajduk odnio pobjedu 2:1 golovima Marka Livaje i Abdoulieja Bambe Sanyanga, dok je za Koprivničane poentirao Matej Šakota.

Mnogo je sudačkih odluka s tog susreta prouzročilo kontroverzu. Glavni sudac utakmice je bio Zdenko Lovrić, dok je u VAR sobi bio Tihomir Pejin. Veliko nezadovoljstvo je nakon susreta pokazao trener Slaven Belupa Ivan Radeljić, inače 'dijete Hajduka'.

- Evo ovako, ja ću od starta krenuti. Sad sam pričao na mobitel s predsjednikom. Znači jednostavno, gdje se liga završila, tu se i nastavila. Ovo je sramotno! Neka čovjek pogleda kako se penal ne svira na utakmici Njemačka - Španjolska. Ako je to ta VAR snimka koju ja imam na svojem monitoru, to može jedino osjećajem svirati. Neka mi objasni kako je poništio autogol Prpića, na osnovu čega je poništio taj gol. Frajeru, pustiš gol, ideš gledati VAR, onda ćeš vidjeti je li gol ili nije. Ako je crveni karton Lučića, čisti kao suza, zašto onda Rakitiću pet puta prije nije dao crveni karton. Ista situacija. E to su ti kriteriji. Mali smo, od starta nas se gazi. Nema veze, pa nek igraju Dinamo i Hajduk prvenstvo, mi ostali ne trebamo. Samo smo statisti. Hvala, toliko, doviđenja - rekao je vidno iznervirani strateg momčadi iz Koprivnice.

Radeljić se u svojoj izjavi referirao na više situacija koje smatra spornima. Prva je igranje rukom Ivana Borne Jelića Balte u kaznenom prostoru Slaven Belupa, koje je nakon iznimno duge VAR provjere Lovrić okarakterizirao kažnjivim te pokazao na kazneni udarac iz kojeg je Livaja pogodio za 1:0 Hajduka. Druga sporna situacija prema Radeljiću je autogol Dominika Prpića koji bi doveo Slaven na 2:2, no Lovrić je sudio prekršaj Tomislava Božića u napadu nad Prpićem. Treća sporna situacija na koju se Radeljić referira je nekolicina oštrih startova Ivana Rakitića koji nisu kažnjeni žutim kartonom, dok su kod lijevog beka Slavena Luke Lučića okarakterizirani s dva žuta, te tako i isključujućim crvenim kartonom u završnici susreta.

Isto tako, na utakmici se dogodila nekolicina situacija u kojima su igrači Hajduka ili Slavena 'opkolili' suca Lovrića i u grupi mu prigovarali za određene odluke. Lovrić nije poštovao novo uvedeno pravilo pri kojem samo kapetani smiju razgovarati sa sucem utakmice, budući da te igrače koji su mu dolazili prigovarati, a da nisu kapetani, nije sankcionirao žutim kartonom. Da, možda bi gledateljima bilo neobično da Lovrić odjednom podijeli četiri-pet kartona igračima jedne ili druge momčadi. Međutim, morao je to napraviti kako bi poštovao novo pravilo, a to nije učinio.

Danas bi na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog Saveza te stranicama HNL-a trebalo izaći priopćenje nove Komisije sudaca u kontekstu rezimea prvog kola. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će Layec i njegovi suradnici ocijeniti spomenute sporne situacije sa susreta te hoće li se način komunikacije promijeniti u odnosu na izvještaje Komisije pod najrecentnijim šefom sudaca, Brunom Marićem.

Osim spornih situacija, intrigira i situacija oko Lovrićevog nepoštivanja pravila za razgovor jedino kapetana, hoće li se to uopće spomenuti i hoće li mu se to smatrati kao greška. Već je pregršt pitanja nakon prvog kola, a nadamo se da ćemo dobiti koncizne odgovore nove garniture.



