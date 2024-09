Trener Istre krenuo napasti navijače vlastitog kluba?! Vrijeđali su ga, nije se mogao kontrolirati

Pomalo nevjerojatne scene događale su se nakon dvoboja Šibenika i Istre ovoga petka u HNL-u. Već je utakmica bila završila rezultatom 0:0, a onda su pripadnici Demona, navijačke skupine gostiju iz Pule počeli vrijeđati trenera - vlastite momčadi?!

Nije to prvi put da se talijanski stručnjak na klupi Istre, Paolo Tramezzani susreo s prijetnjama i uvredama na svoj račun. Već neko vrijeme traje taj otvoreni rat Demona i Tramezzanija, iako se ne može do kraja razaznati pravi razlog toga.

Neki tvrde da je to zbog loših igara Puljana ove sezone, ali Tramezzani je u par navrata već rekao da ga vrijeđaju i na osobnoj razini, preko čega neće prelaziti. Ovoga puta veliki incident i eskalaciju sukoba spriječila je šibenska policija, no zanimljivo će biti vidjeti kako će se stvari dalje odvijati. Tramezzani je krenuo prema njima, policija ga je zaustavila pred ogradom.

Verbalni sukob se ipak dogodio, a kako piše Slobodna Dalmacija, to je talijanskog trenera toliko izbacilo iz takta da se više nije mogao kontrolirati. Nedavno, nakon utakmice protiv Lokomotive, kada se susreo s uvredama, Tramezzani je rekao:

- Ljutnja? Prihvaćam da me netko kritizira kao trenera i kaže da sam loš trener, ali ne prihvaćam da me se vrijeđa na osobnoj razini. To je prvi puta u mojoj karijeri da me domaći navijač tako uvrijedio, a i moram reći da sam neugodno iznenađen. Idemo dalje, znat ćemo reagirati, momčad i ja, siguran sam u to...