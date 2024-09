Bjelica izveo lukav potez, bravurom se postavio na škakljivo pitanje: 'To vam je kao sa ženom'

Nenad Bjelica u četvrtak poslije podne odradio je prvi trening s Dinamom otkako se tog dana i službeno vratio na kormilo plave momčadi, nakon tjedan dana neizvjesnosti oko toga tko će naslijediti Sergeja Jakirovića. Iako je Bjelica od prvog dana kotirao kao glavni favorit, sve se rasplelo ipak nešto kasnije, ali na kraju prema očekivanjima, Nenad Bjelica ponovno je stanovik Maksimira i pokušat će momčad izvući iz krize u koju je očito upala.

- Zahvaljuem našem novom-starom treneru, jako smo sretni što smo ga izabrali, on je izbor svih dinamovca i kluba, svi stojimo iza njega, a zahvalio bih i Sergeju Jakiroviću na svemu što je napravio, on je jučer bio s nama u klubu i puno smo pričali, Dinamo ima sjajnu atmosferu - kazao je na predstavljaju Bjelice predsjednik Velimir Zajec, a nadoveznao se i sportski direktor Marko Marić:

- Čast mi je i zadoobljstvo poželjeti dobrodošlicu Nenadu Bjelicu i stožeru, znamo kakve je rezutlate imao s Dinamom, vjerujemo da ćemo ponovno imati prave rezultate, domiinaciju i europske uspjehe te razvijati mlade igrače. Imamo široki kadar i vjerujem da ćemo s Bjelicom ostvariti sve željeno.

Obično sam 'vatrogasac'

Bilo je pripremljinih pitanja za Zajeca i Marića, ali to u Dinamu nisu imali u planu, pa je dalje riječ preuzeo Nenad Bjelica.

- Meni je čast i zadovoljstvo biti ovdje nakon četiri i pol godine, znam koliko je to velika stvar i zahvalan sam i ponosan što su me ljudi u Dinamu izabrali, hvala Zajecu, Mariću i svima koji su sudjelovali u mom dovođenju. Znam kakav je ovdje pritisak, kako je raditi i vjerujem da ću nastaviti tamo gdje sam stao 2020. godine. Zahvalio bih i Unionu koji gospodski riješio prestanak naše suradnje. Sad sam ovdje, fokus je na ono što slijedi, na Lokomotivu i vjerujem da ćemo s našim navijačima pokazati tko smo i da smo najbolja momčad u Hrvatskoj - rekao je u uvodu Bjelica.

Dolazite kao 'vatrogasac', a to nije lako, imate li 'čarobni štapić' i koliko ćete se morati boriti sa svojom sjenom iz vremena kad ste bili ovdje i imali sjajne rezultate?

- Od 11 dolazaka u klub, devet puta sam bio 'vatrogasac', dolazite kad stvari nisu kakve bi trebale biti, naviknut sam na takvu situaciju, uvjeren sam da ću s igračima i svima oko ekipe i cijelim klubom izvući momčad. Zadnje četiri utakmice nisu bile na razini Dinama, ali imamo visoko kvalitetnu momčad, uspoređujući ju s 2018. godinom, imamo širi i kvalitetnji kadar, puno veća je mogućnost rotiranja nego tada.To što se događalo prije pet, šest godina, ili u zadnje četiri utakmice ili prije dva mjeseca, nema veze, nitko ne živi od prošlosti. Treba biti bolji, jedino me zanima sutra, ne želim živjeti na staroj slavi, znam koja je moja odgovoranost i spreman sam ju preuzeti - odgovorio je Belica.

Znaju se ciljevi u prvenstvu i kupu se za HNL i kup, no kakvi su vam ciljevi postavljeni za Ligu prvaka?

- Ni u mom prvom mandatu nisu postojale podjele na utakmice HNL, kupa ili LP, hoće li biti suparnik Lokomotiva ili Monaco, meni je priprema ista i želja za tri boda je ista. U LP ćemoprobati pobijediti, ali što se mene tiče, u prvoj sljedećoj utakmici želim da damo svoj maksimu. Bit će utakmica u kojima ćemo dati maksimum, a nećemo pobijediti, ali navijače veseli kad vide da je momčad organizirana, rastrčana, disciplinirana.

Hoće li vam spominjanje korporacije između Dinama i Rijeke dok ste bili trener Osijeka zamjeriti navijači?

- Čim sjedim ovdje, to je znak da smo Dinamo i ja neke stvari otsavili u prošlosti, bilo je obostranog podbadanja dok sam bio u Osijeku, ljudi su u Dinamu procijenili da to nije problem, meni sigurno nije. I sa ženom se posvađate jedan dan, drugi se poljubite.

Kakav sustav igre možemo očekivati i kako popraviti obranu koja je porozna?

- Dinamo je dosad igrao u različitim sustavima, a ja sam pobornik igre s četiri igrača u zadnjoj liniji. A igra obrane, problem nije Nevistića i zadnje četvorke, problem je cijele momčadi, svi napadaju i svi se brane, kad naš prvi napadač bude prvi čovjek obrane, onda će suparniku biti teško zabiti gol kao što je to bilo u mom prvom mandatu.

Petka maziš i kazniš

Koliko ste pratili HNL, kako ocjenjujete snagu lige?

- Iskreno, ja vam uglavnom pratim ligu u kojoj radim i HNL, sve momčadi u Hnl sam pratio, tko kako igra, tko je došao, otišao, znam sve kvalitete svih momčadi, a dočekali su nas ljudi u stožeru koji su izuzetno kvalitetni i mogu nam pomoći.

Petković vm je napisao lijepu poruku ka ste odlazili iz Dinama uz napomenu - srest ćemo se opet, jeste li se sada čuli?

- Htio sam da se i prije sretnemo, ali nije se ostvarilo dok sam bio u Trabzonu, čak i Berlinu je bilo nekih pokušaja. Čuli smo se za njegov rođendam, imam dobar odnos s njim, a znao je biti i turbulentan. Dat ću ti sve, ali i te meni moraš dati sve, to znaju svi, zna i Bruno i on će biti Petković kakav je bio tada, veseli me da ga opet mogu trenirati i sve bivše igreače, kao i sve koje sam naslijedio od Jakirovića. Tada je Bruno rastao, došao je kao nepoznanica iz Italije, dvije godine nije zabio gol, ali najzaslužniji za rast je baš on, i ako ponovno bude ratao, opet će biti zasužan on, a mi smo tu da mu pomognemo. Nekad je to da ga se pomazi, nekad kazni, ali želim uvijek pošten odnos prema njemu i svakom igraču, nije važno je li netko senator ili došao prije mjesec dana, moraju znati da je Dinamo na prvom mjestu- rekao je među ostalim Bjelica i izvijestio da za sutrašnju utaklmicu (20 sati, Maksimir) na raspolaganju nisu Mmaee i Theophile.