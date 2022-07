Toplak: To je netalentirano suđenje, Bjelica: Nemam potrebu komentirati suce

Trener Gorice Samir Toplak reagirao je nakon poraza svoje momčadi u Gradskom vrtu od Osijeka 2:1 u prvom kolu SuperSport HNL-a.

“Vrlo zanimljiva utakmica, u početku smo živjeli opasno, Osijek je dobro krenuo, ali bez velikih šansi, dobro smo to iskontrolirali, Imali smo šansu preko Jurića koju moraš zabiti ako želiš pobijediti Osijek. Drugo poluvrijeme bilo je dobrim dijelom izjednačeno. Dali smo poklon bon za prvi gol, brzo smo se vratili i onda je kazneni udarac, pa i crveni karton okrenuo utakmicu koju je Osijek suvereno iskontrolirao do kraja”, kazao je Toplak.

Osvrnuo se Samir Toplak i na suđenje suca Ante Čuljka.

“Kriterij je bio neujednačen, ali ne s ciljem guranja Osijeka, nego je jednostavno to bilo netalentirano suđenje”, dodao je Toplak.

Utakmicu je komentirao i pobjednički trener, Nenad Bjelica.

Dobro smo otvorili utakmicu, nažalost to nismo materijalizirali. Gorica je neugodna, ako joj daš malo prostora može te kazniti. Tako je i bilo. No, vratili smo se nakon autogola i ja bih rekao da je to zaslužena pobjeda”, dojam je Nenada Bjelice koji se osvrnuo na sjajnu predstavu Diona Drene Belje:

“Beljo je imao sjajan ulazak u sezonu, nastavio je tamo gdje je lani stao. Radujemo se tome jer je marljivo radio, nije htio dodatni odmor već se odmah priključio momčadi i to mu se sada vraća. Lijepa dva gola, izboreni penal… Nadam se da će tako nastaviti i dalje.”

Bjelica je sretan i zbog navijača.

“Presretan sam zbog pobjede, ali i kada sam izašao na travnjak i vidio broj navijača. Podrška je bila vrhunska, trebamo mi njih i oni nas. S tom sinergijom možemo do velikih stvari. S igrama i angažmanom možemo ih privući. Vidim određene pomake, jako dobra energija nas raduje i to je obaveza za sve nas da damo sve od sebe u idućim utakmicama.”

Osijek je dobio sigurnog izvođača jedanaesteraca.

“To je tako. Događaju se takve sezone u kojima imaš problem i onda to bude pritisak za cijelu momčad. Imamo Diona, imamo i Lovrića. U njima ćemo imati dva dobra igrača za penale koji su nam lani uzeli četiri, pet bodova a to je puno.”

Nije htio komentirati suđenje.

“Neću ništa komentirati. Niti za niti protiv. Nemam potrebe za time.”