Tko je Željko Kopić? On je Hajdukova crna mačka, zbog njega je bio i u bolnici

Tko zna, da Željko Kopić, tadašnji trener Hajduka, nije početkom rujna 2018. godine popio kavu s Igorom Štimcem, zbog čega je bio naprasno smijenjen, možda bi se bio proslavio s bijelima pa se nikada ne bi našao u kombinacijama za Dinamo.

Ovako je Dinamo upravo dobio trenera koji ga je s Hajdukom jednom pobijedio u Maksimiru (18. veljače 2018., 1:0), ali i stručnjaka koji se kao rijetko koji prvoligaški trener može pohvaliti da je Hajduka pobjeđivao s čak tri kluba: s Lučkim u Splitu 2:1 (21. travnja 2012.), sa Zagrebom u Splitu 2:0 (29. studenoga 2014.) i sa Slavenom Belupom u Koprivnici 2:1 (4. prosinca 2016.).

Stresno u Hajduku

Kopić je Hajdukova crna mačka postao do svoje 39. godine. Željko Kopić istodobno postaje šesti trener koji je vodio dva najveća hrvatska kluba, nakon Vlatka Markovića, Tomislava Ivića, Josipa Skoblara, Miroslava Blaževića i Nenada Gračana. I to je ostvario do svoje 44. godine. Usput, samo je Ćiro Blažević osvajao trofeje s oba kluba: s Dinamom ima tri naslova prvaka (1982., 1993., 2003.), dva Kupa (1983., 1994.) i Superkup (2002.), a s Hajdukom Superkup (2005.).

Na žalost, boravak u Hajduku Kopiću je bio osobito stresan. U svibnju 2018. godine, nakon poraza od Rudeša u Kranjčevićevoj, Torcida ga je pozvala na red, pa joj se preko ograde pokunjeno ispričavao, a spomenuta smjena s klupe bijelih prouzročila mu je i zdravstvene tegobe zbog kojih je završio u splitskoj bolnici.

Željko Kopić rođen je 10. rujna 1977. u Osijeku. Četvrti je Osječanin na Dinamovoj klupi, nakon Glasera, Lechnera i Bjelice. Početkom devedesetih kao nadareni 15-godišnji veznjak prešao je iz Osijeka u Dinamo, a s njim su se u metropolu preselili i roditelji, nedavno preminula majka Željka i otac Martin. Iako je bio izrazito nadaren junior, nikada nije zaigrao službenu utakmicu za Dinamo. Po isteku juniorskog staža, išao je na posudbe u Čakovec i Marsoniju, a jednu sezonu igrao je i za Sydney United, gdje mu je suigrač bio slavni australski reprezentativac Mile Jedinak.

U smiraj karijere nastupao je i za Hrvatski dragovoljac, u kojemu je bio najbolji asistent Druge lige, proslavivši svojim asistencijama tadašnjega centarfora crno-plavih Srđana Lakića. Kopić je ostao trener u Dragovoljcu, gdje je u mlađim kategorijama u rukama imao jednoga od najvećih hrvatskih talenata svih vremena, Marcela Brozovića.

– Zatekao sam ga u starijim pionirima. Jesam li prepoznao da će biti veliki igrač? Naglašavam da trener ne stvara igrača, nego mu samo omogućuje da se razvije na pravi način. Kod Marcela je talent odmah bio vidljiv, a limitirajući faktor bio mu je to što je bio mnogo niži od vršnjaka, pa zbog toga možda svima nije bio uočljiv. No, tko ga trenira svaki dan, mora prepoznati takvu nadarenost. Nije mi bilo upitno hoće li dosegnuti vrhunsku svjetsku razinu – ispričao nam je jednom zgodom Kopić.

U seniorskoj momčadi Hrvatskog dragovoljca bio je pomoćnik Stjepanu Čordašu i Vjekoslavu Lokici, prvi samostalni posao imao je u četvrtoligašu Zagorcu iz Krapine, a potom i kratku epizodu u Segesti. Prvi trenerski posao u Prvoj HNL omogućio mu je predsjednik Lučkog Petar Plahutar, a afirmirao se u NK Zagreb kod kontroverznog Dražena Medića. Kopić je jedini trener koji je Slaven Belupo doveo do finala Kupa, u kojemu je 2016. godine bio poražen od Dinama. Naslov u Kupu kao da mu nije suđen, jer u finalu je bio poražen i 2018. godine s Hajdukom, od Bjeličina Dinama.

Sin Vito darovit napadač

Zanimljivo, Željku Kopiću 2. prosinca jedan je od najvažnijih životnih datuma. Naime, 2. prosinca 2006. godine vjenčao se Zagrepčankom Natašom Kalinić, a istoga dana 2021. godine, na 15. godišnjicu braka, predstavljen je kao trener Dinama. Željko i Nataša imaju 14-godišnjega sina Vitu koji nastupa za starije pionire Dinama, pod vodstvom trenera Mevludina Julardžije. Vito je darovit napadač, ali i nadareni glazbenik. Svira klavir i pohađa prvi razred srednje glazbene škole.

Od travnja 2020. godine Željko Kopić obnašao je funkciju direktora Dinamove škole nogometa. U njegovu mandatu Dinamovi kadeti postali su prvaci, dok je naslov juniorskog prvaka Hrvatske osvojio – Hajduk.