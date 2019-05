Tko je najbolji branič svih vremena? Englezi i Srbi tvrde: Van Dijk nije do koljena Vidiću

Ove sezone nagradu za najboljeg igrača engleskog Premiershipa osvojio je Nizozemac i branič Liverpoola Virgil van Dijk.

On je slavio ispred Raheema Sterlinga, Bernarda Silve, Sergija Aguera, Sadia Manea i Edena Hazarda.

"Sretan sam zbog ove nagrade jer glasuju igrači protiv kojih igraš svakog tjedna. Zbog toga sam iznimno ponosan," kazao je Van Dijk je postao prvi branič koji je dobio ovu nagradu još od Johna Terryja 2005. godine. Nogometni profesionalci najboljeg nogometaša biraju od 1974. godine, a prvi dobitnik je bio branič Leeds Uniteda Norman Hunter.

Neki razgovori su otišli toliko daleko da se Nizozemca proglašava najboljim obrambenim igračem koji je igrao u engleskoj ligi, ali takvi zaključci nisu dobro prošli kod navijača Manchester Uniteda i novinara u Srbiji.

Naime, oni smatraju kako ta titula treba ići u ruke Nemanje Vidića, srpskog braniča koji je branio boje Uniteda od 2006. do 2014. godine. U paru s Riom Ferdinandom bio je dio sjajne momčadi vođene legendarnim Alexom Fergusonom.

Van Dijk (this season) vs Vidic (2008/09 season) stats. Van Dijk isn’t even the best defender beginning with the letter V, let alone the best defender in PL history. Put some respect on Nemanja Vidic’s name. pic.twitter.com/8k3ngP4W0W