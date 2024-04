'Titula? Prednost dajem Dinamu, evo i zašto. Kiksat će i jedni i drugi, evo što bi moglo odlučiti prvaka'

Polako se bliži rasplet u borbi za naslov prvaka, no i šest kola prije kraja sve je otvoreno u toj borbi između vodeće Rijeke i prvog pratitelja Dinama koji je sad u zaostatku od samo dva boda. Do njihova međusobnog sraza 5. svibnja još su dva kola. Plavi u nedjelju igraju u Kranjčevićevoj kod Lokomotive, vrlo je nezgodno to gostovanje za plave. Ivan Krstanović igrao je i u Lokomotivi i u Dinamu, a još nije završio svoju karijeru pa danas igra u Karlovcu.

S 41 godinom još ste aktivni, kako je igrati s dečkima koji vam mogu biti sinovi?

– A dobro je, dobri su dečki, mlada je to i dobra momčad, a ja još imam motiva, volim igrati pa sam dosad odigrao četiri-pet utakmica za Karlovac, postigao dva pogotka – javio nam se Ivan Krstanović.

Pamić je strog

Igrali ste u puno klubova, Zagrebu, Dinamu, Rijeci, Zadru, Širokom Brijegu, Lokomotivi, Slaven Belupu, gdje vam je bilo najljepše?

– U Dinamu i Rijeci, ipak su to klubovi iz vrha naše lige, no moram reći da mi je baš svugdje bilo jako lijepo pa ne bih volio izdvajati ni jedan klub, čak i u Zadru mi je bilo lijepo iako smo ispali iz prve lige. No Dinamo i Rijeka su ipak vrh našeg nogometa.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako je u Karlovcu, u trećem razredu našeg nogometa?

– Ma dobro je, dogovorio sam se s trenerom Igorom Pamićem da odradim pokoji trening, odigram pokoju utakmicu. Uvjeti za rad stvarno su dobri.

Je li Pamić strog?

– Dobro se radi u Karlovcu, a Pamić je strog, ali je i dobar trener – veli nam Krstanović.

Igrali ste u Dinamu i Lokomotivi, sad je u nedjelju njihovo novo sučeljavanje, kakvu utakmicu očekujete?

– Dinamo se ozbiljno digao u zadnje vrijeme, pogotovu nakon svih ovih događanja u klubu. Igrači više ne misle o tim glupostima, koliko god su govorili da o tome ne razmišljaju, mora ti to biti negdje u glavi. Dinamo je sad u dobroj formi, ali Lokomotiva ima mladu i poletnu momčad i bit će plavima teško u Kranjčevićevoj. No mislim da će Dinamo dobiti.

Lokomotiva je ove sezone, a i u prijašnjima, znala ozbiljno namučiti plave?

– Lokomotiva je jedna od nezgodnijih momčadi u ligi, svi s njom imaju problema, tako ih je imao i Dinamo, iako kažem, plavi su znatno podignuli svoje igre.

Napadač ste, djeluje li i vama Dinamo puno bolje otkako igra s dva napadača?

– Sigurno da je bolje, plavi su sad puno opasniji, konkretniji i igraju okomitije prema suparničkim vratima, plavi su u posljednje vrijeme stvarno dobri, kao momčad djeluju puno bolje, nije to više onaj jalovi Dinamo od prije desetak kola. Plavi sad imaju gard prvaka, izgledaju kako i Dinamo i treba izgledati, Jakirović je to dobro posložio – veli Krstanović.

U sezoni 2010./11. bili ste s 19 pogodaka najbolji strijelac lige igrajući za Zagreb, sad u ligi nemamo tako učinkovitog napadača, lako je moguće da će 15 postignutih pogodaka biti dovoljno za naslov najboljeg strijelca?

– Istina je da napadači u posljednje vrijeme ne zabijaju puno, možda je malo kvaliteta lige pala, tereni su bolji i ima manje grešaka koje bi napadači iskoristili. No sad zabijaju drugi igrači, ne samo napadači. Napadači Dinama nekad su puno zabijali, ali sad ne zabijaju samo napadači već i ostali igrači. Eto, Bruno Goda je kao bek zabio četiri, pet pogodaka – drži Ivan Krstanović.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Gubit će bodove i bez derbija

Borba za naslov prvaka između Rijeke i Dinama je otvorena, a i tu ste kompetentni jer igrali ste i u Dinamu i u Rijeci, kome dajete veće šanse?

– Mislim da je Dinamo narastao i da je blagi favorit. Objektivno je to negdje na 50:50, ali ipak blagu prednost dajem plavima baš zato što u posljednje vrijeme rastu u formi. No Rijeka u kontinuitetu igra dobro iako ne vjerujem da će tako moći igrati do kraja, zato bih blagu prednost dao Dinamu.

Hoće li derbi na Rujevici 5. svibnja odlučivati o prvaku?

– Mogao bi, ali vjerujem da ni Dinamo ni Rijeka neće pobijediti u svim ostalim susretima, i bez tog derbija mislim da će obje momčadi izgubiti pokoji bod.

Za koga ćete navijati?

– Auuu, nezgodno pitanje. Zna se da sam ja od rođenja dinamovac kao i cijela moja obitelj, ali navijam za sve klubove u kojima sam igrao. No meni je stvarno bilo lijepo i u Rijeci pa ćemo vidjeti kako će sve završiti – zaključio je Ivan Krstanović.