Neki su na izborima 'glasali' i za Željka Sopića: 'Da komentiram politiku? Ne, hvala...'

Nogometaši Rijeke šest kola prije kraja drže vodeću poziciju na ljestvici HNL-a. Momčad Željka Sopića ima dva boda više od Dinama nakon što su zagrebački plavi kroz tjedan konačno odigrali zaostalu utakmicu protiv Varaždina. Riječanima u nedjelju od 19.30 sati na Rujevicu stiže Gorica, a stadion je za tu priliku već rasprodan. Bilo je zanimljivo čuti što u najavi ogleda ima za reći Željko Sopić, trener Riječana Goricu je prošle sezone u neviđenom preokretu spasio od ispadanja iz lige.

- Mislim da si umišljam, ali dobro poznam momčad Gorice, vodio sam je prva četiri kola. Odigrat ćemo jednu pravu utakmicu na pravom terenu, za razliku od one dvije koje smo igrali u Velikoj Gorici po sibirskim uvjetima, snijegu, kiši. Momčad izrazito respektiram kao i njihovog trenera i svog prijatelja Rajka Vidovića, mislim da ih je nakon dosta loše serije dobro posložio. Protiv Dinama su pružili korektan otpor, gledao sam tu utakmicu, nas očekuje zahtjevna utakmica, ali ponovo ću reći ono što govorim od prvog dana. Nije bitno tko dolazi na Rujevicu, znamo kako se postaviti i od 1. minute ćemo krenuti po sva tri boda - rekao je u uvodu.

Neće u nedjeljnom ogledu igrati Lindon Selahi. Sjajni vezni igrač i potencijalni protivnik Hrvatskoj na Euru s Albanijom suspendiran je zbog tri akumulirana žuta kartona.

- Kada imate dva, kad tad će doći i taj treći žuti karton. Nismo se čistili nigdje, pa nećemo ni dalje, kada dođe doći će, a ako ne ide nikako drugačije onda pošteno. Imamo tu Petroviča, Hodžu, Janković se polako vraća...11 spremnih lavova će istrčati na teren i donijeti Rijeci tri boda.

Nije Sopić spomenuo Emanuela Bandu, odmah su novinari na press-konferenciji to primijetili.

- Ma što god da kažem izvući ćete iz konteksta, ha,ha... Banda je dosta dugo bio na afričkom Kupu nacija, onda se jako dugo putovalo natrag, onda se jako dugo, baš dugo putovalo natrag i onda još jednom tako, pa onda ide po zaslugama. U ovom trenutku neki drugi igrači imaju prednost, ali to ništa ne znači.

Neki su navijači Rijeke za njega glasali i na parlamentarnim izborima u srijedu. Jasno, ti su listići postali nevažeći, nije se trener Rijeke kandidirao za mjesto u Hrvatskom saboru...

- Gledajte, ja nisam glasao spletom okolnosti, imali smo trening u srijedu ujutro i popodne smo utakmicom uveličali jubilej NK Drage i njihovih 100. godina postojanja, u međuvremenu nisam mogao otići do Zagreba, no komentar politike i suđenja, ne hvala. Vidio svoje ime jesam, no nisam politički nastrojen - rekao je Sopić.