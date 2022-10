Talijanski novinar na oronulom Maksimiru pronašao nešto što ga je fasciniralo, objavio je video

Brojni talijanski novinari došli su u Zagreb ispratiti utakmicu Dinama i Milana u Ligi prvaka, a među njima i Tancredi Palmeri, koji je izvještavao za SportItaliju.

Palmeri je prvo bio na Trgu bana Jelačića gdje je pokušao razgovarati s dvije djevojke. No, neobični razgovor nije uspio jer su djevojke bile poprilično vesele. Detalje pogledajte OVDJE.

Very fascinating:

Dinamo Zagreb got a chapel right next to pitch entrance #DinamoZagabriaMilan pic.twitter.com/EuJcjxiTpA