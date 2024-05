Dinamo već večeras može doći na korak od velike privilegije. Evo što se za to mora dogoditi

Nogometaši Dinama matematički su još prije desetak dana osigurali novi naslov prvaka Hrvatske. Iako se činilo da će sve do zadnjeg kola HNL-a plavi biti u mrtvoj utrci s Rijekom, zagrebačka momčad kolo prije kraja ima ogromnih deset bodova prednosti u odnosu na dečke s Kvarnera. Dok se u Zagrebu sprema šampionska fešta, a navedene momčadi pak za uzvrat finala Kupa na Rujevici, Dinamo jednim okom gleda i prema raspletu danskog prvenstva.

Priča je već općepoznata. Bude li Real Madrid novi prvak Europe, dobiju li Luka Modrić i društvo dortmundsku Borussiju 1. lipnja na Wembleyju, mjesto osvajača europske titule u sljedećoj će sezoni Lige prvaka popuniti ona momčad koja u kvalifikacijama bude imala najveći koeficijent. E sad, pošto je jasno da na tu poziciju čeka ukrajinski prvak Šahtar, Dinamo je drugi u redu za popuniti njegovo mjesto u doigravanju, play-off rundi, onom završnom činu kvalifikacija u kasno ljeto.

Champions League - Play-offs



🔷 Dinamo Zagreb will enter the Play-offs instead of the QR2 if:



- Real Madrid win the Champions League



- FC Copenhagen don't win title in Denmark



