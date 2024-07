Hrvatski vaterpolisti izgubili od SAD-a (13-11). Priliku za revanš imat će u Parizu

Na otvorenom plivalištu šibenske Crnice hrvatski vaterpolisti su odigrali posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na Olimpijske igre, SAD-e su slavile s 13-11 (2-3, 2-3, 5-1, 4-4). Pred oko tisuću gledatelja Hrvatska je u ovom ogledu igrala bez prvog vratara Bijača, koji ima lakšu ozljedu leđa. Prvi strijelac bio je Luka Bukić koji je postigao četiri pogotka. Po dva su dali Jerko Marinić Kragić i Maro Joković, a po jedan Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Loren Fatović.

Hrvatska je brzopotezno povela 2-0 i premda su se Amerikanci vratili s dva pogotka i izjednačili, sve do sredine treće četvrtine hrvatski su igrači vodili s dva ili jednim golom razlike. Takav je ritam utakmice bio do četiri minute prije kraja treće četvrtine kada su Amerikanci uspjeli izjednačiti na 7-7, a do kraja te dionice postigli su gosti još dva pogotka za vodstvo 9-7.

Tijekom treće četvrtine Hrvatska je vrlo loše reagirala na konstantni američki presing, a ujedno su izabranici Ivice Tucka krajnje loše koristili igrača više što je rezultiralo s 5-1 Amerikanaca u tih osam minuta igre. U posljednjoj četvrtini Hrvatska nije uspjela izbjeći poraz protiv razigranih Amerikanaca koji su u dva navrata imali i tri pogotka plusa.

Hrvatski i američki vaterpolisti nalaze su u istoj skupini A na Olimpijskim igrama te će međusobno igrati u posljednjem, petom kolu. Hrvatska premijeru u Parizu ima protiv Crne Gore 28. srpnja, a ostali suparnici u skupini su Italija, Grčka i Rumunjska.

