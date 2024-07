Objavljena važna novost oko Danija Olma, ovome će se svakako radovati i u Dinamu

Dani Olmo je neupitno jedan od najboljih igrača Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj. Napadački veznjak španjolske reprezentacije je nakon oporavka od ozljede u turnir ušao kao opcija s klupe, no ozljedom prvotimca Pedrija, ali i svojim igrama došao je do mjesta prvotimca i postao jedan od glavnih razloga ulaska Španjolske u finale.

Njegovim dobrim izvedbama na Euru svakako se vesele u Dinamu, u kojem bi već ovoga ljeta mogli zaraditi ozbiljan novac ako se ostvari Danijev transfer u neki od najvećih svjetskih klubova. Poznato je da igrača njemačkog RB Leipziga traže europski velikani poput Chelseaja, Tottenhama, Manchester Uniteda, Barcelone i drugih, a problem bi mogla biti visoka cijena tog transfera.

Talijanski novinar Fabrizio Romano, tradicionalno jedan od najupućenijih u pitanja oko transfera objavio je na svojim kanalima društvenih mreža da je produljen rok za ugovornu klauzulu od 60 milijuna eura. Do sada je bilo tako da, koji god klub uplati 60 milijuna eura može pregovarati s Olmom oko osobnih uvjeta do 15. srpnja. No ulaskom Španjolske u finale datum je pomaknut na 20. srpnja.

Podsjetimo, Dinamo ima pravo na 20 posto od zarade Leipziga na Danijevom transferu. To znači da bi na Maksimir, u slučaju da ga Nijemci prodaju za 60 milijuna eura sjelo 20 posto od 31 milijuna eura, s obzirom da ga je RB Leipzig od Dinama kupio za 29 milijuna. U Dinamu dakle, računaju na oko 6.2 milijuna eura, a sad je rok za sve zainteresirane "udvarače" produljen do subote.

Nakon subote, ne dogodi li se transfer, cijenu budućeg transfera određivat će tržište. Tada će Olma netko moći kupiti za manje, ali možda i za više od 60 milijuna. U svakom slučaju, njegovi agenti vjeruju da će do 20. srpnja sve biti zgotovljeno po pitanju mijenjanja klubova.